Okuda: Equilibrio de color y fuego

Este año, las Fallas han tenido un invitado especial: Okuda San Miguel, que celebra su primera retrospectiva, en el Centro del Carmen de Valencia

El artista Óscar San Miguel (Santander, 1980), más conocido como Okuda, empezó pintando grafitis y, desde la calle, comenzó a recibir encargos de empresas para murales, pasando a intervenir espacios museísticos y hasta religiosos. Sus trabajos en vías y fábricas abandonadas de su ciudad natal fueron el comienzo de una prometedora carrera que en 2017 despuntó con una gran exposición individual en la Corey Helford Gallery de Los Ángeles, y su intervención en la peculiar iglesia del Cannabis, en Colorado.

Imagen para 15.000 caretas

La retrospectiva que le dedica el Centro del Carmen de Valencia (CCCC), ocupa nueve salas, alrededor de 600 metros cuadrados, con más de un centenar de obras procedentes tanto de su fondo de catálogo como de colecciones privadas y de museos. Muchas de ellas inéditas, la selección de piezas incluye desde bocetos de letras de grafiti de 1997 hasta propuestas en 3-D, presentadas en comunicación con su proyecto para la Falla principal de la ciudad en la Plaza del Ayuntamiento, de cuyo emblema se han impreso 15.000 caretas repartidas a demanda.

Ésta es su primera exposición retrospectiva en un centro público, inyectando positividad a los visitantes, que disfrutan de una versión tan personal de su Surrealismo Pop

Se trata de un recorrido por su carrera artística bajo el título de «The Multicolored Equilibrium Between Animals and Humans». Ésta es en realidad su primera exposición retrospectiva que un centro público ofrece, inyectando positividad a los visitantes, que disfrutan de una versión tan personal de su Surrealismo Pop, muy reconocible. En ella las estructuras geométricas y los estampados multicolor se unen con cuerpos grises y formas orgánicas que componen rostros de animales, a veces antropomórficos. Un canto al optimismo y la convivencia entre humanos y animales, de corte ecologista, enlaza con el espíritu innovador respecto del proyecto fallero.

Un proyecto que respeta el medioambiente

La falla diseñada por el artista está coherentemente realizada con materiales que respetan el medioambiente y no contaminan al arder. En la muestra puede verse la maqueta de la misma, así como bocetos. Pero la protagonista es la propia intervención en sala, que convierte el espacio expositivo en un lugar nuevo, desplazando paletas de color por sus paredes, componiendo una estructura narrativa que no se limita a ordenar cronológicamente los trabajos, mérito del comisariado del colectivo Ink and Movement.

Inspirándose en Dalí y El Bosco, las figuras y paisajes oníricos que plantea Okuda se pueden encontrar en edificios y museos de España, EE.UU., Francia, Rusia, Ucrania o Bélgica. La exposición en Valencia da buena cuenta de ello a través de documentación gráfica, atractivas esculturas y prototipos. El vínculo con la pieza que retorna al artista a la calle, en forma de falla, será quemado el 19 de marzo, y cierra un círculo perfecto. Este es el segundo año desde que la Unesco declarase Patrimonio Inmaterial de la Humanidad estas fiestas. Tal y como explica José Luís Pérez Pont, director del Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana, «unir una acción tan popular como las Fallas con el trabajo de Okuda, a través de esta muestra, nos ayuda a introducir las nuevas expresiones artísticas en el imaginario colectivo de la ciudadanía».