¿Por qué títulos de arte y exposiciones se decantan los críticos de ABC Cultural en Navidad?

Oro, incienso y mirra

La familia Kardashian West por Annie Leibovitz

«Retratos (2005-2016)». Annie Leibovitz. Phaidon, 2017. 316 páginas. 80 euros.

Ya que los Reyes Magos son tres, propongo una tríada de títulos, los que me gustaría recibir en estas fechas. Y me inclino por unas Navidades contemplativas, por lo que el oro (no la medalla, sino el presente de Melchor), es para «Retratos (2005-2016)», de Annie Leibovitz, la primera colaboración de la fotógrafa con Phaidon. Debemos situar este cuidadísimo volumen como el tercero de una serie al que antecedieron el que en 1991 publicó Harper Collins sobre sus dos primeras décadas dedicadas a la disciplina fotográfica y, más impactante, «Vida de una fotógrafa: (1990-2005)», el único hasta hoy en el que su autora ha mezclado las imágenes personales y los encargos... O tal vez no.

Como bien explica en el epílogo, si bien el material compilado a lo largo de los años daba para un homenaje al retrato como género, aquí se cuelan objetos que ya dirigen la mirada a unos intereses

Porque como bien explica en el epílogo de este libro, si bien el material compilado a lo largo de los años daba para un homenaje al retrato como género, aquí se cuelan objetos (el escritorio de Virginia Wolf; detalles de los estudios de Jeff Koons o Ellsworth Kelly...) que ya dirigen la mirada a unos intereses particulares, que terminan fundiéndose con unas formas de hacer que filtran en la americana la impronta de autores de referencia como Robert Frank, Diane Arbus o Cartier-Bresson. Por lo demás, éste es el testimonio de su salto de la foto analógica a la digital y de unas fórmulas siempre efectivas para representar «el poder»: de políticos como Donald Trump (y Melania) o Isabel II, a pintores, actores, cantantes y escritores, como Alexandra Fuller, responsable del prólogo.

Demos el incienso (que no la plata) a otro grande de la foto escenificada, David LaChapelle, más exuberante, provocador, colorista y barroco que Leibovitz, con el que Taschen invita a caer en la tentación con dos volúmenes: «Lost+Found» y «Good News». Un deleite para los sentidos en clave canalla, sin que falte ni uno sólo de los dioses e iconos de la postmodernidad.

Y finalmente, tras el exceso, la mirra es para un libro íntimo e intimista: «El final de todos los agostos» (Lunwerg), de un estilísticamente renovado Alfonso Casas, melancólico como siempre, sugestivo como nunca. Una historia de amor que se habría escrito de otra manera si años atrás se hubiera tomado otra decisión.

Y una expo: «Fluctuaciones», de Daniel Canogar, en Alcalá 31. Todo lo que podamos escribir sobre ella, se queda corto. Hay que sentirla. Por Javier Díaz-Guardiola