FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA Sevilla celebra a Händel y la música escénica barroca La gran cita de este año en el FeMÀS es la ópera «Rinaldo», con The English Concert, dirigido por Harry Bicket

JESÚS MORILLO

@abcdesevilla SEVILLA 25/02/2018 07:58h

La XXXV edición del FeMÀS se va a convertir, del próximo viernes 2 de marzo al 4 de abril en una celebración de Händel y la música escénica del Barroco. Una «deuda» que tenía este festival con el compositor alemán, en palabras de su director, Fahmi Alqhai, quien ha programado, en coproducción con el Teatro de la Maestranza y el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), como la gran cita de esta edición «Rinaldo», la ópera de Händel, que llegará al teatro sevillano el próximo 10 de marzo.

En el elenco destaca la presencia de The English Concert, una de las grandes formaciones historicistas británicas, con Harry Bicket en la dirección. «Yo no me lo perdería», señala Alqhai, quien destaca también la otra gran cita con Händel, esta vez, de la mano de otro gran grupo británico, The King’s Consort, que interpretará el 24 de marzo, también en el Maestranza, la música acuática y para los fuegos artificiales.

«Una joya», en palabras del director del FeMÀS es la inauguración, el viernes en el Espacio Turina, con la soprano María Hinojosa y el cuarteto Mosaïques, formación de referencia en la interpretación con instrumentos históricos. En el programa, destaca el «Stabat Mater», de Boccherini, en un recital con «un nivel de exquisitez que no es habitual de ver», señala Alqhai.

Un concierto para el que quedan ya pocas entradas es el que ofrecerán el 19 de marzo Il Pomo d’Oro junto al contratenor argentino Franco Fagioli, centrado en arias de Händel. «Se ha intentado escuchar al público del festival. A Fagioli se le estaba esperando en Sevilla».

Otra cita destacada, en coproducción con el CNDM es el que proponen La Danserye y la Capella Priolationum, el 8 de marzo en la Catedral, recreando la música de la coronación de Carlos V.

La clausura correrá a cargo de la Orquesta Barroca de Sevilla, dirigida por Maxim Emelyanychev, los 3 y 4 de abril, con un programa, coincidiendo con el aniversario de su muerte, en memoria de Murillo, a quien también está dedicada esta edición en el año de su IV centenario, algo patente en el cartel y en el recuperado ciclo de conferencias.

Y así hasta 22 conciertos, donde destaca también una de las grandes formaciones sevillanas, como la Accademia del Piaccere, que dirige el propio Fahmi Alqhai, con música romana contrarreformista dedicada a la Virgen María (9 de marzo); y aproximaciones al jazz, de la mano de Carlos Mena & Disfonik Orchestra, y de Paolo Fresu y Uri Caine (18 de marzo).

Sin olvidar dos recomendaciones del director del FeMÀS y que pueden resultar una sorpresa: las dos obras más relacionadas con el teatro. De un lado, Claroscvro y su «Perdida en el Bosco», que combina marionetas con música en vivo de los siglos X al XIV (7 de marzo). De otro, Nao d’Amores, con un montaje a partir de textos y música de Juan del Encina (23 de marzo). «Son para no perdérselo», asegura.