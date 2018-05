Sergio Ramírez: «Me asombra que en tres días hayan muerto treinta personas en Nicaragua» El escritor ha charlado con ABC momentos antes de recibir el premio Cervantes

Sergio Ramírez ha llegado a la Universidad de Alcalá de Henares acompañado por su familia. El escritor ha concedido a ABC unas palabras mientras disfrutaba del café previo a la ceremonia de entrega del premio Cervantes.

Ramírez ha llegado con un lazo negro «por los muertos de mi país», se ha mostrado muy descontento por la situación de Nicaragua. «Tenemos una historia reciente reiteradamente desdichada. Me asombra que en tres días hayan muerto treinta personas. Es una cosa terrible. Jóvenes, periodistas...».

«Voy a decir unas palabras muy breves antes de comenzar el discurso. El texto de mi discurso está preparado de antes y no voy a alterarlo», ha añadido.

El escritor, el primer centroamericano en recibir el «Nobel» de las letras hispánicas, ha expresado su gran alegría por el galardón y por lo que representa para Nicaragua. «Tengo la satisfacción de que el país se ha sentido muy orgulloso de este premio. Ha habido una gran alegría», ha afirmado.

Sin embargo, no puede olvidar la tremenda situación que están viviendo y que, de alguna manera, trunca esta celebración en Nicaragua. «Mucha gente esperaba este día como un día de orgullo para Nicaragua. Siento que no será lo mismo: hay mucho luto, mucho duelo, mucha preocupación, mucha anormalidad de la vida ciudadana», ha declarado. «Hay acontecimientos por venir que no podemos predecir».