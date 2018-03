NOVEDAD EDITORIAL «Los desertores de Oxford Street», el duelo final entre el doctor Van Helsing y el conde Drácula José Luis Ordóñez hace un homenaje a Peter Cushing y Christopher Lee en su nueva novela, que acaba de publicar Algaida

José Luis Ordóñez (Sevilla, 1973) es uno de los escritores más prolíficos del actual panorama literario andaluz. En apenas unos años ha publicado la novela «Madera podrida con un clavo oxidado» (Premio de Novela Negra Wilkie Collins 2013); la obra de teatro infantil-juvenil «Monstruos, una cena terrorífica»; «Siete piezas de teatro breve»; los folletines «El crimen de Winter House» y «Los monstruos del escritor» o la novela juvenil «Junior y la carta fantasma». Asimismo, se encargó de la edición y prólogo del libro colectivo «Relatos en 35mm».

Ahora, influido por su confesa pasión por el cine, da una vuelta de tuerca más a su producción literaria con «Los desertores de Oxford Street» (Algaida), una obra ambiciosa donde ahonda en la relación entre Abraham Van Helsing y el conde Drácula. El doctor ha creado una máquina del tiempo y necesitará de la ayuda de su eterno rival para devolverle la vida a su sobrina Emily.

Esta novela tiene sus orígenes cuando el actor Christopher Lee presentó su película «Triage» en el Festival de Cine Europeo de Sevilla del año 2009. «A pesar de que llevaba un bastón y de que no habló nada en la presentación, su figura me impresionó muchísimo», comenta José Luis Ordóñez. «A mí me encanta la película “Drácula” de Terence Fisher, de 1958. La pena es que Christopher Lee y Peter Cushing sólo compartían una escena en la pantalla, por eso me entusiasmaba la idea de que Van Helsing y Drácula se enfrentaran por última vez y se necesitaran», dice el escritor sevillano. Ese gusto por las películas de la Hammer —donde Lee y Cushing no volvieron a coincidir más en ningún otro filme del famoso vampiro— fue el germen de una historia que comenzó a escribir en 2015.

En «Los desertores de Oxford Street» hay también numerosos elementos metaliterarios. De hecho, el propio Drácula se muestra muy molesto con Bram Stoker, «porque según éste no publicó ni sus diarios ni sus cartas y se inventó muchas cosas en su novela, dando una imagen falsa de este personaje. Incluso se tuvo que cambiar de identidad para poder seguir viviendo en Londres, haciéndose pasar por el conde Erik Larsson», dice Ordóñez.

Esta voluminosa novela, que tiene 660 páginas, arranca en la Nochebuena de 1899, y a partir de ahí se va desarrollando una potente trama que se ramificará en diversas historias, lo cual le da una gran complejidad a su estructura. Una de esas historias remite a una poderosa sociedad secreta, la de Los desertores de Oxford Street, en la que son insignes miembros de honor Wyatt Earp o el escritor Jules Verne. «Me lo he pasado muy bien escribiendo la novela, aunque ha sido un trabajo duro, sobre todo en la reescritura, pues he intentado que el texto fuera lo más dinámico posible». «Hace un par de años —prosigue—, releí “El castillo de los Cárpatos” de Verne y disfruté mucho. Quería que el lector tuviera el goce de sentarse en un rincón para leer la novela y que se olvidara de todo lo que tuviera a su alrededor: de la televisión, los móviles, las tabletas, etc».

Otro de los aciertos de la novela es la solidez de sus personajes. «He querido humanizar a Drácula y Van Helsing. Me fastidia tener a un villano que no sabemos por qué mata. Drácula mata porque necesita vivir. A Van Helsing lo pongo en una situación límite. Se está muriendo y para recuperar a su sobrina, que había fallecido unos meses atrás, necesitará de su mayor enemigo, el único que puede usar la máquina, ya que no le late el corazón », comenta el escritor.

Para José Luis Ordóñez «lo esencial en una novela es que te apasiones. Conseguir la emoción de alguien que te lea es lo máximo para mí», concluye.