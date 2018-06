AULA DE CULTURA DE ABC DE SEVILA Rafael Santandreu: «La vida es un chollo si no te creas unas necesidades vacuas» El psicólogo y escritor, que presenta el martes su nuevo libro en el Aula de Cultura de ABC de Sevilla

El reconocido psicólogo y escritor Rafael Santandreu acaba de publicar «Nada es tan terrible: la filosofía de los más fuertes y felices», un manual de autoterapia basado en la denominada psicología cognitiva o del pensamiento.

Manteniendo la línea de sus anteriores y exitosas publicaciones, como «El arte de no amargarse la vida» o «Las gafas de la felicidad», el especialista ofrece en este nuevo libro estrategias y experiencias de personas emocionalmente fuertes y felices.

El autor presentará esta obra el martes en el Aula de Cultura de ABC, que dirige el escritor y columnista Francisco Robles y que cuenta con el patrocinio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Fundación Cajasol.

La portada de este libro es muy ilustrativa, una persona sonriente dentro de un vaso con el agua al cuello, ¿qué ha querido expresar?

La psicología cognitiva nos revela que nuestro mundo emocional depende de nuestros pensamientos, de nuestra manera de ver el mundo, de nuestra filosofía personal. Hay gente que tiene una filosofía que siempre ve la abundancia y hay gente que su filosofía le hace ver que vivimos en un mar de problemas o de situaciones descorazonadoras. Sabemos que podemos adquirir la filosofía de las personas más fuertes, que ven la vida como un chollo.

¿De verdad piensa que la vida es un chollo?

Claro. La vida es súper fácil, es un chollo, siempre y cuando no te crees necesidades artificiales ni superficialidades locas. Nosotros somos hijos de la naturaleza y estamos hechos para esta vida. Nos corresponde ser felices.

Para lograrlo, usted dice que es imprescindible un buen diálogo interno.

Sí. Un buen diálogo interno lo tendrás cuando tengas una filosofía de vida muy clara y profunda, soportada por un sistema de creencias. Esto no es psicología positiva porque no sirve de nada repetirte frases bonitas como un loro. Eso no funciona. Lo que yo defiendo es una terapia argumentativa con una filosofía del mundo razonada.

Una filosofía que dice que para ser felices sólo necesitamos agua y algo de comida.

Así es. Las personas con mayor fortaleza emocional tienen muy claro este concepto, lo han aprendido desde pequeños. Lo único que necesitan es eso. Lo demás puede ser muy divertido, cómodo o apasionante, pero es accesorio. Existen numerosas fuentes de gratificación, por lo que no hay ninguna imprescindible.

«Muchas personas que tienen una enfermedad son felices, y no son extraterrestres»

Pero para comer habrá que trabajar.

No, eso una gran mentira. Por suerte, en España vivimos en el primer mundo y aquí se tira un 30% de la comida que se compra, y el agua es accesible. Otra cosa es que lo desees hacer, pero tienes que quitarte esa absurda presión de que es una necesidad, al igual que ocurre con la salud.

¿También se puede ser plenamente feliz padeciendo una enfermedad?

Por supuesto. Muchas personas que sufren una enfermedad son felices, y no son extraterrestres. La salud completa a partir de una edad no existe, así que estar enfermo es lo más normal del mundo. Mientras puedas hacer cosas valiosas por ti y por los demás serás feliz. La salud no es imprescindible a no ser que te digas lo contrario. Si te dicen que tienes un cáncer tienes dos opciones, o te repites que no puedes ser feliz porque estás enfermo y te pones fatal, o haces como mucha gente que aprovechan esa enfermedad para hacer algo maravilloso. La pregunta es: ¿tú cómo quieres vivirlo?

En este libro habla también de la pareja, aunque en alguna ocasión ha afirmado que no es el estado ideal.

La pareja está bien, puede ser muy interesante, pero si te deja esta noche, mañana vas a poder ser igual de feliz, o incluso más, a no ser que te digas lo contrario. Existen miles de fuentes de felicidad que puedes activar como gozar de la naturaleza, disfrutar de los amigos, tener un gran sexo… La pareja no es la fuente de la gratificación total. Nunca lo ha sido ni nunca lo será. Entre los mamíferos, un porcentaje ínfimo establece relaciones monógamas para siempre. Si lo quieres hacer está bien, pero si tu matrimonio fracasa no te sientas como un inútil.

Se le conoce también por la creación de términos como la «necesititis», la «terribilitis» o la «hiperexigencia». ¿Nos exigimos demasiado?

Sí, y la «súperexigencia» agota, bloquea y estresa. No tiene sentido esa persecución. Sólo hay que mirar a nuestros abuelos, a ellos no se les exigía ser delgados, haber viajado, saber idiomas, ser elegantes, tener pareja… Esto no se puede aguantar. Cada año te vas creando nuevas exigencias y la gente si no las consigue se siente un maldito gusano. Esto no da la felicidad. Lo importante es pensar que si lo consigues, bien, pero si no también, habrás disfrutado.

Hay muchos manuales de autoayuda. ¿Hay muchos oportunistas o mucha gente infeliz?

Las dos cosas. La gente cada vez es más neurótica y, al igual que ocurre en la medicina, existe la parapsicología, que ofrece atajos y crecepelos. Curiosamente, ambas están en boga. Yo le digo a todo el mundo que es un error seguir los pasos de los iluminados, pero esto es culpa también del sistema educativo, que tendrá que hacer hincapié en saber en qué consiste la ciencia basada en la evidencia.