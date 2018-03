NOVEDAD EDITORIAL «Mis versos nacen de lo cotidiano. No hay poesía sesuda en lo que escribo» Joaquín Calderón acaba de publicar su primer poemario, «Soy como puedo» (Renacimiento)

Joaquín Calderón (Sevilla, 1975) había destacado hasta la fecha en su faceta como músico. De hecho, además de su carrera como cantautor, ha acompañado a artistas de la talla de Vanesa Martín, Manuel Carrasco o Javier Ruibal, entre otros. Sin embargo, recientemente acaba de sorprendernos con su primer poemario, «Soy como puedo» (Renacimiento), toda una declaración de principios en donde destacan versos de la vida cotidiana. Muchos de estos poemas los ha compuesto en los hoteles o en los viajes, mientras estaba de gira.

¿Por qué ha decidido publicar este poemario?

Toda la vida he sido muy aficionado a escribir pero no lo ordenaba de forma consciente. Ha habido muchos cantautores que han sacado en los últimos años poemarios con gran éxito de público. Yo le tengo mucho respeto a la literatura como para escribir cualquier cosa.

¿Cómo llegaron sus poemas a la editorial Renacimiento?

Siempre he seguido Renacimiento y me parecía una editorial muy seria y sobria. El pasado mes de octubre les envié sólo diez poemas y les encantó.A partir de entonces escribí el resto de los poemas y el 22 de diciembre estaba ya el libro hecho. Con la música jamás me había ocurrido esto, por eso me he sentido muy seguro con el trabajo que he hecho.

¿Cómo definiría su poesía?

He cogido cosas normales de la realidad. La poesía nace de una actitud poética y de la capacidad de observación. Nace de hechos como que vas corriendo para coger el autobús y lo pierdes o de que tienes que rellenar el bote del jabón cuando se acaba. Todo eso lo he recogido en mi libro. Mis versos nacen de lo cotidiano, pero expresado con un lenguaje poético. No hay poesía sesuda en lo que escribo.

Me imagino que lo musical influye también en sus versos.

La estructura de los poemas se basan más en el ritmo musical y en la cadencia sonora de las frases que en la rima.

En sus poemas hay referencias a personajes importantes de su vida como sus abuelos.

He tratado de hacer un poco de ejercicio de memoria. Recuerdo muy poco de mi infancia y de la adolescencia. Los versos hablan tanto de mi abuelo materno como del paterno, que llevó una vida muy dura porque era republicano y se murió poco después de que yo naciera.

También le dedica poemas a su hijo.

Yo destacaría el que titulo «El hijo», donde digo:«Mi hijo es como mi casa. / Es como la mano de mi padre, pero al revés». Ahí describo lo inverso a lo que yo sentía cuando buscaba la protección de mi padre. Ahora es mi hijo quien busca esa protección.

¿Cuáles son sus poetas de cabecera?

Hay muchísimos, empezando por clásicos como Garcilaso de la Vega, Góngora o Bécquer. Me gustan Juan Bonilla y Karmelo Iribarren porque hacen una poesía muy entendible. A Karmelo lo conozco desde hace siete años.También destacaría a José Hierro, Ángel González, Luis García Montero, Javier Salvago, Felipe Benítez Reyes, Antonio Rivero o Carlos Marzal, entre otros muchos.

¿Cree que hay sintonía suficiente entre los poetas y los lectores?

Debería haber más tertulias entre los poetas y los lectores. Muchos lectores no entienden los poemas, pero eso no es problema de ellos.