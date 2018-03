Amaia y Alfred: «Deberíamos pasar de ideologías y banderas para las cosas importantes» La pareja estelar de Operación Triunfo actúa este sábado en La Noche de Cadena 100

La cita solidaria más popular y multitudinaria de la música española vuelve a convocar a la flor y nata del pop en el Wizink Center de Madrid. Malú, Pablo López, Manolo García, Amaia Montero, Mikel Erentxun, Ruth Lorenzo, Efecto pasillo, Lagarto amarillo y Soraya recaudarán fondos para el proyecto Saludo de Manos Unidas, que promueve la inserción social de personas con discapacidad en Etiopía. También participará la pareja de moda, Amaia y Alfred, de Operación Triunfo, que interpretarán a dúo «City of stars», el tema que les catapultó a la fama, y «Tu canción», el título con el que representarán a España en el próximo Festival de Eurovisión.

Eurovisión queda cada vez menos lejos.

(Alfred) Ahora estamos en las Azores grabando el vídeo que saldrá antes de nuestra actuación, y estamos muy contentos porque vemos que todo el equipo está muy implicado.

Imagino que tendrán ganas, pero más aún de lo que vendrá después.

(Amaia) Se refiere a nuestra carrera en solitario, ¿no? Pues sí, tenemos muchas ganas de sacar cada uno su disco. Pero ahora toca concentrarse en Eurovisión.

(Alfred) Yo sí estoy empezando a trabajar en las canciones de mi primer disco. No tengo prisa, pero sí voy haciendo las dos cosas a la vez y por ahora me va bien. Por ejemplo, la Semana Santa la voy a pasar entera grabando las maquetas.

¿Por dónde irá la cosa?

(Alfred) Quiero que tenga una sonoridad diferente, que beba de las producciones acústicas de Rick Rubin. Pero también tengo mucha influencia del rock argentino, y hay grandes músicos como Alejo Stivel, Leiva o Rubén Pozo, que tienen esa sonoridad de himno que yo quiero buscar.

¿Y usted Amaia, tiene alguna idea de cómo quiere sonar?

(Amaia) Creo que cada vez lo voy teniendo más claro. Aunque, en realidad, me parece que lo que sé es lo que no quiero hacer. Me gustaría tener libertad y no encasillarme en un estilo. Rosalía, por ejemplo, hace flamenco y trap, y le va muy bien. No me veo haciendo trap, eso sí. Aunque sea interesante.

En Operación Triunfo se enseña interpretación, técnica, pero no tanto composición. ¿Hay un déficit ahí?

(Alfred) Yo creo que la clave para aprender a componer, es componer. He visto muchos documentales, he escuchado mucha música, y ahí es desde donde se empieza. La inspiración te tiene que venir trabajando.

(Amaia) Yo todavía no he empezado, pero tengo muchas ganas de ponerme. Por ahora no estoy teniendo mucho tiempo, claro...

Interrumpir la vorágine de Eurovisión por el concierto de Cadena 100, ¿no les desconcentra?

(Alfred) Para nada, porque nosotros nos movemos por muchas causas solidarias. El proyecto de Manos Unidas está muy bien y lo queremos apoyar.

Dar voz a estas causas, ¿ha sido algo espontáneo? ¿O estaba en sus planes desde que terminó O.T.?

(Alfred) Estaba desde antes. Yo tenía claro que si entraba en la academia, en cuanto tuviera oportunidad para hablar sobre los problemas sociales lo haría. Lo hemos hecho unos cuantos concursantes. Yo venía concienciado de casa, especialmente con la ayuda a los refugiados a través de asociaciones como Open Arms. Y bueno, le voy a contar una cosa que me ha pasado hace unos días. Íñigo Errejón y Jordi Évole me agradecieron en Twitter que arrojara un poco de luz sobre esto en la tele. Yo también les di las gracias, y les dije que estaría muy bien hablar de este tema en persona algún día, a ver qué podíamos hacer. A raíz de eso, mucha gente me ha dicho que les he decepcionado por hablar con políticos y periodistas de determinada ideología. En este país parece que todo nos separa en lugar de unirnos, y eso es muy triste. Creo que para las cosas importantes, deberíamos dejarnos de ideologías y de banderas.

¿Veremos una vertiente social en las letras de su primer disco?

(Alfred) Sí, habrá letras que hablen de estos temas, que no le quepa duda.