Bely Basarte: «YouTube tiene muy poca transparencia a la hora de cobrar»

Nacho Serrano

María de Belén Basarte nació, como dice en una de sus canciones, un 14 de diciembre en Madrid. Siempre fue una niña apasionada por la música, y cuando su madre le animó a tocar la guitarra consiguió sacar todos los acordes y tocar algunas de sus canciones favoritas en menos de un mes. Estaba predestinada a subirse a los escenarios pero aún no sabía cómo, así que decidió empezar a darse a conocer subiendo vídeos de sus interpretaciones a YouTube. Y así, poco a poco, su nombre comenzó a resonar en el ciberespacio hasta llegar a oídos de un gran sello discográfico, que el año pasado no dudó en ficharla para lanzar su primer disco, «Desde mi otro cuarto».

«Es el paso que tenía que dar», reflexiona la cantante al teléfono. «Ha llegado un momento en el que necesitaba más equipo para poder llegar a los medios tradicionales y a otros sitios a los que no habríapodido llegar sola. Estoy muy ilusionada con los medios que se han puesto a disposición del proyecto, que son muy “top”».

A pesar de la logística de producción que ha facilitado el rutilante fichaje con una multinacional, la apuesta estilística de Basarte sigue basándose en la sencillez y la naturalidad. Tanto es así, que su álbum de debut comienza con varios segundos de grabación casera, tomados en su propia habitación. «Tenía clarísimo que el disco tenía que arrancar así, de una forma muy cercana», asegura, «porque los vídeos con los que me di a conocer eran así, conmigo y una guitarra delante de una “webcam”, sin más». Ella ha sabido usar el arma visual con destreza, y es consciente de que «una canción que no te dice nada, puede convertirse en tu favorita gracias a un buen videoclip». Pero también asegura que precisamente por ese motivo, «la dictadura de lo visual es un arma de doble filo, poque ya nadie coge un disco y se tumba en la cama para escucharlo dejando volar su imaginación».

A pesar de haber acumulado decenas de millones de reproducciones en el portal que abrió en 2009, Basarte no se considera «youtuber». «No es que no me guste la etiqueta, de hecho tengo mucho respeto por la gente que se dedica a ello porque requiere mucho trabajo y esfuerzo. Es que no me siento “youtuber”». Sin embargo, y por obligación profesional, está al tanto de las novedades en la relación entre el portal y los creadores de contenidos. «No tenemos ningún sindicato, y así YouTube paga lo que quiere, sin ni siquiera explicarte lo que has generado y qué porcentaje te toca. Hay muy poca transparencia a la hora de cobrar».