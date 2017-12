Bunbury: «Prefiero no hablar de lo que quiere la prensa» El que fuera líder de Héroes del Silencio ofrecerá un concierto este sábado en el Palacio de Deportes de Santander

Nacho Serrano

@REVISTA_HRB Seguir Madrid 01/12/2017 10:39h Actualizado: 01/12/2017 10:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Bunbury publicó hace ya más de un mes su nuevo disco, «Expectativas», así que ya ha podido ir comprobando si se están cumpliendo las de sus fans, que han ido dejando sus opiniones en las redes sociales. En ellas se puede ver, por ejemplo, que una de las canciones que más ha gustado de este innovador trabajo es «Bandeja de plata»: «Me encanta esa canción», dice el artista maño. «Creo que va a ser un tema importante en los conciertos de esta gira. Ojalá sea cierto lo que dice y sea un hit. Tener una canción que el público haga suya y cante, es un milagro que no sucede todos los días».

Durante este tiempo, el ex Héroes del Silencio también ha estado pendiente del clima político. Pero prefiere no comentarlo. «Cada artista es muy libre de expresarse con respecto a los temas de actualidad que más le importan», asegura. «Pero no veo el sentido a que todos hablemos del tema que interesa a la prensa, si no nos importa personalmente tanto o no nos parece que podamos aportar algo de luz en medio de la oscuridad».