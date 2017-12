Música Luz Casal anuncia nuevo disco y gira para 2018 La cantante gallega ha terminado de mezclar en Barcelona su nuevo álbum de canciones originales

NACHO SERRANO

Cuatro años después de la publicación de su último disco de material inédito, «Almas Gemelas», Luz Casal anuncia que ya tiene listo su nuevo trabajo. Acaba de terminar de mezclarlo en Barcelona, y probablemente ofrezca novedades en cuanto a sonido porque ha sido producido por Ricky Falkner, componente de Egon Soda y Love of Lesbian, y productor de muchas bandas de la escena nacional (Quique González, Sidonie, Iván Ferreiro, The New Raemon, Lori Meyers...).

El álbum contendrá canciones originales «trabajadas en los últimos años, que sirven para que la intérprete y compositora exprese sensaciones, deseos, ideas y sentimientos de ese período vivido», informa la nota de prensa. Saldrá a la venta a primeros de 2018 y estará acompañado por una gira de conciertos que la llevará después de tres años a todos los rincones del país.

La cantante gallega publicó en Francia este año un álbum tributo a Dalida, «A mi manera», que grabó en París en 2016 y que conmemora el 30 aniversario de la muerte de la francesa.

Primeras fechas de la próxima gira de Luz Casal:

02 febrero Enghien Les Bains. Francia

03 febrero Plougastel Daoulas. Francia

15 febrero Bëziers. Francia

22 febrero Le Mans. Francia

23 febrero La Louvière. BÉLGICA

16 marzo Avilés. Asturias

17 marzo Vigo

24 marzo A Coruña

31 marzo St Martin De Crau

06 abril Girona. Festival Strenes

07 abril Barcelona. Suite Festival

21 abril Valencia

30 abril Málaga

24 mayo Las Palmas De Gran Canaria

25 mayo Lanzarote

26 mayo Santa Cruz De Tenerife

27 mayo Fuerteventura

16 junio Valladolid

12 agosto Jerez De La Frontera. Cádiz