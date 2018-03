Christina Rosenvinge: «En mi disco hay una canción que era para Paulina Rubio» La artista madrileña presenta «Un hombre rubio» en homenaje a su padre

Nacho Serrano

02/03/2018

Si diseccionamos el apellido danés Rosenvinge, encontramos dos partes. Rosen, que significa rosa, y Vinge, que significa alas. Para Christina, símbolos de «belleza» y «libertad» que representan muy bien «la azarosa vida de mi padre», a quien dedica su nuevo disco, lanzado hace un par de semanas con el título de «Un hombre rubio».

El origen del álbum está en «Romance de la Plata», una pieza que Christina comenzó a escribir «después de una llamada que recibí de la cantaora Rocío Márquez con el encargo de escribir un romance flamenco para su disco». Eso le llevó a rebuscar entre los viejos vinilos de su padre, que era un gran aficionado al cante jondo. «Era un ingeniero danés con alma de romántico: aprendió español con el “Romancero gitano” de García Lorca y convenció a mi madre durante el viaje de novios para quedarse a vivir aquí. Murió cuando yo tenía 26 años. Escribí “Romance de la Plata” el 6 de marzo, la noche del aniversario de su muerte precisamente».

Tres meses encerrada

A partir de ahí, la artista madrileña fue añadiendo piezas a un repertorio que ha producido ella misma, y que ha sido grabado junto a Manuel Cabezalí a la guitarra y bajo, Juan Diego Gosálvez a la batería, David Tuya Ginzo a los teclados y su técnico de directo Dany Richter a los mandos de la mesa de grabación. «He hecho este disco de una manera distinta, encerrándome a escribir durante tres meses prácticamente sin hacer otra cosa», explica al teléfono desde su casa. «Tenía una idea concreta de lo que quería. El concepto inicial del homenaje a mi padre y, en cuanto a lo estrictamente musical, canciones muy sólidas y eficaces para el directo».

La entidad de tributo parental se consolidó con la composición de «Pesa la palabra», inspirada por una frase que dijo El Cordobés a la salida de su juicio por paternidad: «Yo tuve un padre de humo». «Lo bonito de la poesía es que surge del lenguaje de la calle y lo cierto es que él tuvo una chispa poética fabulosa en ese momento. Para esta canción, que habla de la relación de un padre con un hijo al que no es capaz de reconocer, necesitaba encarnarla en alguna persona en concreto. Cuando le oí decir esa frase a El Cordobés se la robé al momento, porque me pareció muy, muy potente».

En «Un hombre rubio» hay, además, una auténtica rareza. Se trata de «Tu boca», una canción que Rosenvinge escribió para Paulina Rubio. «Sí, cuando la terminé de escribir, sentí que no era para mí y pensé que le pegaba mucho a Paulina Rubio y que tenía que mandársela. Pero, por un error mío, la incluí en la maqueta que le envié a mi discográfica y, cuando la escucharon, me dijeron que no se la regalase a otro, que era muy buena y que tenía que grabarla yo». Así, escribir más para otros artistas es una cuenta pendiente para Rosenvinge, que ya tiene un próximo objetivo fijado: «Loquillo»: