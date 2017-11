Cuando Beethoven convive con el rock El joven Alejandro Puerta dirige la Joven Orquesta de Estudiantes de Colegios Mayores, que pretende acercar la música clásica al mundo universitario

Alejandro Puerta salió de su Soria natal hace cuatro años para estudiar Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. Vivía, como tantos universitarios, en un colegio mayor, el Loyola. En Soria había estudiado piano, y pasado el frenesí del traslado empezó a echar de menos la música. «Pensé que habría otros estudiantes a los que podría pasarles lo mismo -dice Puerta-; se me ocurrió que podría crearse una orquesta, y se lo planteé al director de los Colegios Mayores. Me dio permiso y fui colgando carteles para reclutar músicos. Contestaron siete personas, y con ellos empezó la aventura».

Así nació lo que hoy es la Joven Orquesta de Estudiantes de Colegios Mayores (Joecom), acogida y patrocinada por el Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España. Alejandro Puerta relata que «a pesar de ser tan pocos al principio, decidimos perseverar». En el curso 2014-2015 llegaron a la treintena de músicos y pudieron ofrecer sus primeros conciertos. El 2 de marzo de 2016, la Joecom ofrecía un concierto en el Auditorio Nacional con ochenta músicos. Actualmente, componen la orquesta setenta y dos jóvenes procedentes de treinta y cinco carreras diferentes y veinticuatro puntos de España distintos: la pasión por la música es su nexo de unión y su media de edad treinta y tres años.

La idea de la orquesta es ofrecer la música clásica de manera diferente. El domingo 19 de noviembre ofrecerán en el Colegio Mayor Universitario Elías Ahuja un concierto en el que además de estrenar «Concierto Conspicuo», de Guillermo Alonso Iriarte, y de interpretar el tercer concierto para piano de Beethoven, ofrecerán piezas de rock sinfónico. Este último repertorio lo repetirán en el concierto que ofrecerán en el Askuna Centroa de Bilbao el 25 de noviembre.

«¿Por qué no transmitir la música clásica de manera diferente? ¿Y por qué no pueden convivir Beethoven y el rock?», se pregunta Puerta. «Muchas veces me he preguntado cómo puede ser que muchos universitarios no conozcan el Auditorio Nacional, y ni siquiera sepan que existe o dónde está». La singularidad de sus conciertos -en los que «nos salimos de los cánones clásicos», según expresión del propio director- está, además de en el repertorio, en que suben gente al escenario para que sean parte del concierto. También emplean las redes sociales, y han creado el hagstag #RevolucionJoecom, con el que quieren extender aún más su actividad.

Alejandro Puerta, con solo veintitrés años, compagina actualmente sus estudios de Arquitectura con los de dirección de orquesta, que sigue con Miguel Romea. Además de la Joecom, ha fundado y dirige la Orquesta Sinfónica de la Universidad Politécnica de Madrid. «Creo que me decantaré por la música -dice cuando se le pregunta por su futuro-: tiene un componente humano mayor que me atrae mucho».

Precisamente la experiencia humana es lo que más le satisface. Ensayan todos los viernes por la tarde, pero además se ha formado «un grupo fantástico que va más allá de los ensayos; quedamos para salir a correr, para ir al cine. Somos amigos más que compañeros de orquesta, formamos una comunidad».