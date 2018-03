Dead Buffalos: «Nos vamos a presentar de un modo diferente» La banda se presenta el sábado 24 de marzo en el madrileño Teatro del Ateneo, donde grabará un vídeo en directo

N. SERRANO

Dead Buffalos, jovencísima (nació en 2016) pero portentosa banda de blues-rock al más puro estilo setentero, tendrá el honor de ser la primera en grabar un vídeo en directo en el Teatro del Ateneo, en un concierto que servirá para sacar brillo a los temas de lo que será su primer disco, que están grabando actualmente en los estudios madrileños Manufacturas Sonoras.

«Nos ha costado varios meses dar con la formación ideal para emprender este proyecto, probando con mucha gente, todos muy buenos», cuenta su guitarrista Ariel Ruiz, a quien acompañan Christian Giardino (hijo de Walter Giardino, el mítico guitarrista del grupo argentino Rata Blanca), Álvaro Rodríguez a la voz y Alejandro «Potter» al bajo y el teclado. La grabación de su esperado álbum de debut «está a punto de terminar», asegura, «y en un par de semanas podremos anunciar la fecha de lanzamiento».

El disco seguirá la línea de rock setentero que los caracteriza, «pero ahora será menos baladero, y más bestia, al estilo Deep Purple, con más volumen y contundencia», asegura Ruiz. Los efectos de dicho giro vigorizante podrán comprobarse este sábado en su primer concierto con la formación actual, «lo que supone bastante presión», comenta Ruiz, que pone en valor lo arriesgado de su propuesta. «Queríamos hacer algo raro para presentarnos, algo diferente.

El Teatro del Ateneo a mí me parece impresionante, y como allí no se hacen este tipo de cosas ha costado un poco conseguirlo. Pero merecerá la pena porque parece que vamos a conseguir llenarlo. Es un espectáculo intenso, de una hora, muy atractivo para los fans de la música de los setenta, aunque no hayas oído ninguna de nuestras canciones. Yo, al menos, iría a verlo, ¡ja, ja!».

El concierto será filmado «con bastante calidad, casi en formato cine», y la idea de Dead Buffalos es lanzarlo a través de YouTube coincidiendo con la publicación de su disco. «Será una buena tarjeta de presentación para empezar a movernos y salir de gira», explica Ruiz. La puesta en escena, como no podía ser de otra manera, seguirá los cánones de los conciertos más elegantes del rock setentero, «con un gong enorme y un backline y un equipo bastante impresionante en general. También habíamos pensado en desplegar alfombras o en poner por ahí un búfalo, ¡ja, ja, ja!, pero creo que el Teatro del Ateneo es suficientemente bonito así que lo dejaremos como está».

Planes de futuro

Mientras tanto, la banda está tratando de darse a conocer y hacer contactos en el negocio, y trabajando en la organización de este concierto, que se antoja trascendental para sus planes de futuro. Después, harán todo lo que esté en sus manos para convertir a Dead Buffalos «en algo serio», sentencia Ruiz, que no obstante sabe que «en este mundillo, una cosa es decirlo y otra hacerlo. Veremos qué pasa».