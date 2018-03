Desvelan los secretos de la trágica muerte de Prince Un informe de toxicología de la autopsia del músico confirma que tenía en su cuerpo una concentración «extremadamente alta» de fentanilo, un opioide sintético 50 veces más poderoso que heroína

La muerte inesperada de Prince, que no ha dejado de generar polémica desde el fatídico 21 de abril de 2016, ya tiene explicación. y esta confirma los peores rumores. Un informe de toxicología de la autopsia de Prince, obtenido por Associated Press, muestra que tenía una concentración «extremadamente alta» de fentanilo en su cuerpo cuando murió. Los datos, por tanto, indican que el cantante murió de una sobredosis accidental de esta sistancia, un opioide sintético 50 veces más poderoso que heroína.

«La cantidad en su sangre es extremadamente alta, incluso para alguien que es un paciente con dolor crónico y utiliza parches de fentanilo», afirmó a «The Guardian» el Dr. Lewis Nelson, director del servicio de urgencias de la escuela de medicina de Rutgers, Nueva Jersey. A día de hoy, todavía se desconoce de dónde sacó el cantante el fentanilo.

El informe dice que la concentración de fentanilo en la sangre de Prince fue de 67.8 microgramos por litro. Según el informe, las muertes se registran ya en personas con niveles que van de tres a 58 microgramos por litro, dice el informe. Además, el documento añade que el nivel de fentanilo en el hígado de Prince era de 450 microgramos por kilogramo, unca cantidad desorbitada si tenemos en cuenta que las concentraciones hepáticas superiores a 69 microgramos por kilogramo ya son causa de sobredosis.

Charles McKay, presidente del Colegio Estadounidense de Toxicología Médica, explicó al mismo diario que los hallazgos sugieren que Prince tomó el medicamento por vía oral y que el fentanilo estuvo por su cuerpo algo de tiempo antes de morir, tal y como indica su presencia en el hígado.

Prince fue uno de los más influyentes e icónicos músicos de los 80 y los 90. Bebió de múltiples influencias, desde James Brown a los Beatles o Jimi Hendrix. Entre sus mayores éxitos, por mencionar sólo algunos, «Little Red Corvette», «'Let's Go Crazy» y «When Doves Cry». Nacido Minneapolis el 7 de junio de 1958, irrumpió en la escena musical a finales de los años 70 con «Wanna Be Your Lover», al que siguieron «1999» y el disco por el que siempre será recordado, «Purple Rain» (1984). En total, su dicografía la componen 39 discos, en los que combinó todo tipo de géneros, desde el funk al soul, el rock o el pop más bailable. En 2004 entró en el Rock and Roll Hall of Fame.