Diez discos para regalar en Navidades

1. Van Morrison «Versatile»

Tras lanzar el disco «Rollin' with the punches» hacemenos de tres meses, el autor de temas tan míticos como «Gloria», «Here Comes the Night», «Brown Eyed Girl» o «Moondance» vuelve a asaltar el mercado con un nuevo trabajo que incluye seis canciones nuevas además de versiones de stándars jazz de Chet Baker, Frank Sinatra, The Righteous Brothers,Tony Bennet y Nat King Cole. Extraordinariamente agradable y con el sello de calidad del león de Belfast.

2. Rosalía «Los Ángeles»

Si el destinatario del regalo es un amante del flamenco enseguida reconocerá a la chica de la portada. Si no, le agradecerá eternamente haberle descubierto a esta grandísima pero muy joven artista catalana, que junto a Refree ha firmado uno de los discos más bellos del año, y que nadie diría que es su debut.

3. Gregory Porter «Nat 'King' Cole & Me»

Con los apasionados del jazz, mucho cuidado. Mejor no regalarles nada porque ya suelen elegir las piezas que formarán parte de su colección ellos solitos. Pero si está pensando en un aficionado casual, o en alguien que disfrute con las voces poderosas, tersas y acogedoras, lo nuevo de Gregory Porter puede ser una gran elección. Además se trata de un disco de versiones de Nat King Cole y, de alguna manera, sus canciones siempre tienen un nosequé navideño que encajará perfectamente esta fiestas.

4. Vetusta Morla «Mismo sitio, distinto lugar»

Recién salido del horno, el cuarto disco de Vetusta Morla será un regalo perfecto para el «indie» de la familia. Bromas y tópicos aparte, el nuevo trabajo de los de Tres Cantos ha sido recibido con aplauso unánime de la crítica y es probablemente el más completo, el más adecuado para acercarse a ellos por primera. vez. En cualquier caso, un artefacto a tener en cualquier colección de pop nacional que se precie.

5. Bunbury «Expectativas»

Más o menos lo mismo puede decirse del último disco de Bunbury. «Expectativas» mantiene la marca de la casa del artista maño, pero ofrece la mirada y el enfoque más actual que se le recuerde. Así que gustará a cualquiera de sus viejos fans, y también seducirá a muchos para protagonizar el relevo generacional en su hinchada.

6. Julio de la Rosa «Hoy se celebra todo»

Afinando para acertar con melómanos más exigentes, una buena compra puede ser la de «Hoy se celebra todo», el sexto disco en solitario del jerezano Julio de la Rosa. Contiene letras que dejan huella, y el particular modus operandi de este compositor de bandas sonoras (ganador de un Goya por «La isla mínima», nominado por «El hombre de las mil caras») transforma el pop en un experiencia diferente, bastante más elegante y sugestiva.

7. Pablo Alborán «Prometo»

Algunos se llevarían las manos a la cabeza si le regalaran un disco suyo, pero raro es que no haya un fan de Pablo Alborán en la familia. Además habrá estado esperando ansioso al regreso del artista malagueño y su nuevo trabajo «Prometo» acaba de salir, así que sólo hay que elegir el formato adecuado (CD, vinilo o caja deluxe) y esperar un abrazo bien fuerte.

8. Sharon Jones «Soul of a woman»

Hace un mes se cumplió un año de la muerte de una de las cantantes de soul más excitantes de los últimos tiempos, Sharon Jones, y con motivo de la triste efeméride se ha editado un disco póstumo formidable, «Soul of a woman». Comprarlo servirá de regalo de Navidad ideal para cualquier amante del género o para cualquiera que quiera descubrir a una artista irrepetible.

9. Exquirla «Para los que aún viven»

Esa amiga o ese compañero de trabajo al que le gusta la música con compromiso y sin barreras estilísticas, agradecerá que le regalen el primer y único disco hasta la fecha de Exquirla, un proyecto que ha unido a la banda de rock instrumental Toundra con el cantaor Niño de Elche. Es una pieza de coleccionista a la altura de «Omega». Y si no, al tiempo.

10. Joaquín Sabina «Lo niego todo»

Los discos de Joaquín Sabina no pueden fallar como regalo, y además es se trata de una de las producciones del año. Grabado mano a mano con Leiva, «Lo niego todo» ha supuesto una inyección de energía de la carrera de uno de nuestros más queridos y respetados veteranos.