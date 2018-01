Los discos más esperados de 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tarque Carlos Tarque - ABC Comenzamos con una noticia en exclusiva: Carlos Tarque lanzará su primer disco en solitario este año, contará con Carlos Raya en la guitarra y producción, y será «de rock, pero rock rock, más Led Zeppelin, más Jack White». Este debut aún no tiene título pero se lanzará bajo el contundente nombre de Tarque, quizá no esperado pero sí muy deseado por los rockeros que piensan que las virtudes del cantante están un poquito desaprovechadas en M Clan.

Izal Izal - Belén Díaz La banda de Mikel Izal, la última que ha accedido ael olimpo indie nacional, ya ha anunciado el lanzamiento nuevo disco y primeras fechas de presentación en festivales. «Autoterapia», registrado en los estudios La Casa Murada (Tarragona), llegará tres años después de «Copacabana», y será su regreso después de casi un año de retiro.

Luz Casal Luz Casal - ABC El nuevo disco de canciones originales de Luz Casal llega cuatro años después de «Almas Gemelas». Aún no tiene título, pero saldrá a la venta en breve y estará acompañado por una gira. Está siendo producido por Ricky Falkner, componente de Egon Soda y Love of Lesbian, y productor de muchas bandas de la escena nacional (Quique González, Sidonie, Iván Ferreiro, The New Raemon, Lori Meyers...)

Toundra Toundra - ABC Los madrileños Toundra ya han entrado al estudio para registrar su quinto álbum de estudio, continuación de su exitoso «IV», que alcanzó un histórico número dos en las listas de ventas. Presumiblemente se titulará «V», su manufactura se desarrollará junto a Santi García en Cal Pau (Barcelona) y Ultramarinos Costa Brava (Girona), y será editado vía InsideOut/Century Media el próximo 27 de abril. «Con este disco hemos querido volver a inspirarnos en la rabia que en su día hizo definirnos como grupo», cuenta Esteban Girón, su guitarrista. «A la vez hay un halo de tristeza que impregna las canciones. Cada uno sabrá por qué han salido así... o no. Estamos volviendo. Esperamos que os guste».

Hinds Hinds - Jordan Greene Las jóvenes pero sobradamente preparadas Hinds tienen listo su segundo asalto en formato largo desde hace tiempo. «La espera se está haciendo un poco dura, en el sentido de que estamos muy contentas con el resultado final de las canciones, pero todavía estamos en la creación de toda la parafernalia que las rodea», explica su cantante y guitarrista Carlotta Cosials. «En este segundo trabajo nos hemos atrevido a experimentar un poquito más, sólo un poquito… En algunas canciones hemos jugado con diferentes micrófonos y con las “formas de grabar”. También tenemos una canción que cantamos en español y francés, ya veréis…». A diferencia de su primer trabajo («Leave me alone», 2016), que fue coproducido por su amigo Diego García (de The Parrots) y Paco Loco, el responsable de mantener el orden en el estudio esta vez ha sido Gordon Raphael, que trabajó con The Strokes. «Ha sido una experiencia diferente, eso seguro», comenta Cosials. En su último concierto en Madrid adelantaron un par de temas que (más o menos) se pueden escuchar en estos vídeos:

Hombres G Hombres G - Isabel Permuy En la sección veteranos destacan Hombres G, que no ha tenido reparos en levantar expectativas bastante altas para un disco que se ha retrasado más de un año por las giras ininterrumpidas del grupo. «Va a ser completamente distinto a todo lo que se conoce de Hombres G», asegura David Summers.

Manolo García Manolo García - Ángel de Antonio Manolo García vuelve a los escenarios en 2018 con un nuevo disco de estudio, que verá la luz en marzo, un trabajo aún sin nombre, que ocupará el séptimo lugar en su discografía en solitario, tras la disolución de El Último de la Fila.

Malú Malú - ABC Malú estrenó el pasado septiembre la canción «Invisible», primer adelanto del disco que se espera para 2018 y que llegaría tres años después del exitoso «Caos». Según Sony Music, el single representa «una nueva Malú, que se viste con los tejidos musicales más actuales pero sin desvirtuar ni un ápice su esencia» en un tema que cuenta con «arreglos remozados, con teclados y sonidos de última generación».

Taburete Taburete - Raúl Doblado Taburete, el último y para muchos inexplicable gran fenómeno del pop nacional, están a punto de entrar a grabar su tercer disco, «que será el mejor sin ninguna duda», asegura su guitarrista Antón Carreño. «Será más parecido al primero que al segundo, que tenía más energía. Ahora toca volver a un espíritu más acústico, aunque luego en directo seamos tan cañeros como siempre».

Maluma Maluma - Vanessa Gómez El polémico artista colombiano Maluma presentará en 2018 su tercer álbum de estudio, «F.A.M.E.», que incluirá temas en inglés, «un paso muy importante en su carrera», asegura su discográfica Sony Music. El primer sencillo que ha lanzado del mismo ha sido «Corazón», una colaboración con el cantante brasileño Nego do Borel, inspirada en la canción «Você Partiu Meu Coração».

Luis Fonsi Luis Fonsi - Ignacio Gil Si creía que en 2018 podrían olvidarse un poco de Luis Fonsi, se equivoca. Este año el artista puertorriqueño lanzará su noveno disco, que llega cuatro años después de «8». ¿Habrá alguna canción que consiga un éxito similar al de «Despacito»? Misión imposible.

Franz Ferdinand Franz Ferdinand - De San Bernardo «Always Ascending» es el esperado nuevo álbum de Franz Ferdinand, que saldrá el próximo 9 de febrero. fue grabado a medias entre los estudios RAK de Londres y en Motorbass de Paris, con la ayuda del productor Philippe Zdar –quien ha trabajado con bandas como Cassius, Phoenix o The Beastie Boys-. Hasta el momento se puede escuchar el single homónimo de forma oficial, pero en directo han adelantado alguno más.

Arctic Monkeys Arctic Monkeys - Efe El bajista de Arctic Monkeys, Nick O’Maley, acaba de confesar en una entrevista que su próximo disco por fin saldrá en 2018 o tendrán «problemas». Y es que ya ha pasado un lustro desde el anterior, «AM».

Jack White Jack White - AP El pasado mes de agosto Jack White confirmó a través de la cuenta de Twitter de su sello Third Man Records que se encuentra grabando las canciones del que será su tercer disco en solitario, que saldrá este mismo año.

Tool Tool - ABC El quinto disco de Tool es sin duda uno de los más esperados en el mundo del metal, pues han pasado once largos años desde que lanzaron el último, «10.0000 days». Su baterista, Danny Carey, acaba de afirmar que el nuevo álbum saldrá «definitivamente» a la luz en 2018.

MGMT MGMT - AP La banda estadounidense MGMT ya ha publicado dos adelantos de su próximo álbum «Little dark age», que saldrá a la venta en los primeros meses de este año. Ha sido producido por el propio grupo, con Dave Fridmann (Flaming Lips, Spoon, Tame Impala) y Patrick Wimberly (Chairlift).

Justin Timberlake Justin Timberlake - ABC El cantante y actor estadounidense Justin Timberlake acaba de lanzar el videoclip de «Filthy», adelanto de su próximo disco «Man of the Woods», que publicará el próximo 2 de febrero. Según ha declarado en su cuenta de Twitter, este álbum «está muy inspirado por mi hijo, mi mujer, mi familia, pero sobre cualquier otra cosa que he compuesto nunca, por el lugar del que procedo. Y es muy personal».

Bruce Springsteen Bruce Springsteen - Reuters Tras arrasar con su musical en Broadway, es muy probable que Bruce Springsteen se centre este año en el lanzamiento de su nuevo disco, que según él mismo «ya está terminado».

Muse Muse - ABC Muse confirmaron en octubre que han vuelto a trabajar con el productor Rich Costey, con quien grabaron su tercer y cuarto disco. Saldrá este año, pero antes irá lanzando una serie de singles y EPs, el primero de ellos este «Dig Down» publicado el pasado mes de mayo.