Bob Dylan convierte en himno gay la canción «She's Funny That Way»

Reuters

Bob Dylan y Kesha son varios de los artistas que han modificado alguna de sus canciones para convertirlas en himnos gays en un disco destinado a celebraciones de boda LGTB.

El álbum, que contiene seis canciones, se titula «Amor Universal», y acaba de publicarse. Su objetivo es dar a la comunidad LGTB canciones que reflejen su propia identidad de género al cambiar pronombres o hacer que los cantantes masculinos y femeninos reviertan los roles tradicionales..

Bob Dylan ha adaptado la letra de «She’s Funny That Way», un estándar que han cantado figuras como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Bing Crosby o Diana Ross. El Nobel de Literatura la ha convertido en «He's Funny That Way».

Kesha ha grabado «I Need a Man to Love» de Janis Joplin, que ha pasado a ser «I Need A Woman To Love». El resto de los artistas que aparecen en el disco son St. Vincent, que transformó «Then He Kissed Me», de The Crystals, en «Then She Kissed Me»; Keke Okereke, que convirtió «My Girl», de The Temptations, en «My Guy»; (Mi chico); Valerie June interpretó el clásico de los años 30 «Mad About the Boy» como «Mad About the Girl»; y finalmente Ben Gibbard transformó «And I Love Her», de los Beatles, en «And I Love Him».