Música Las entradas de la gira española de Ringo Starr, hoy a la venta Pasará por Barcelona (26 de junio), Madrid (28 de junio), A Coruña (29 de junio) y Bilbao (1 de julio)

NACHO SERRANO

12/12/2017 01:27h Actualizado: 12/12/2017 01:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Ringo Starr, de nuevo en la carretera

Ringo Starr y su banda los All Starrs acaban de terminar su gira americana con una actuación en el emblemático Beacon Theatre de Nueva York con todas las localidades agotadas, al igual que en el resto de los conciertos. En el próximo mes de junio, el ex Beatle volverá a actuar en Europa seis años después, con una gira europea de 21 fechas con la que presenta su último disco, «Give me more love», que comenzará en París, Francia y que incluye conciertos en España, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Mónaco, Holanda e Israel, concluyendo en Italia.

La gira española comenzará en Barcelona -en el que será uno de los conciertos estelares del GuitarBcn 2018- el 26 de junio en el Palau Sant Jordi, en formato anfiteatro. El 28 de junio pasará por el WiZink Center de Madrid y terminará el 1 de julio en el Bizkaia Arena de Bilbao. Starr también actuará en el Coliseum de A Coruña el 29 de junio. Las entradas para este último concierto pueden comprarse desde el pasado 5 de diciembre, pero las del resto se han puesto a la venta hoy martes en los puntos oficiales. Todas las localidades de la gira son con asiento numerado, excepto para A Coruña donde son sin numerar y numeradas.