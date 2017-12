The Gift: «Los medios crean fenómenos sin ningún rigor artístico» La banda más importante del pop-rock independiente portugués llega a la capital para terminar la gira española de presentación de «Altar», su sexto disco

Nacho Serrano

La banda más importante del pop-rock independiente portugués llega a la capital para terminar la gira española de presentación de «Altar», su sexto disco, editado por su propio sello discográfico La Folie Records. «El público de España es más de baile y estos concierto no son sólo de baile, hay momentos de intimidad y aun así creo que ha funcionado muy bien», dice Nuno Gonçalves (teclista y compositor) al hacer balance del tour. «Tenemos ganas de cerrar con broche de oro esta mini gira con un «sold out» en Madrid. Estamos con muchas ganas de hacer que esa noche sea inolvidable».

Gonçalves está convencido de que su nuevo disco está «amplificando» su nombre en toda Europa, donde todavía no son tan conocidos como en su propio país, donde llenan estadios con facilidad. «Con este disco, en solo seis meses ya hemos tocado en Estados Unidos, Portugal, España, Holanda, Inglaterra, Alemania... Es sin duda un punto de inflexión, tenemos críticas súper positivas en casi todos los países, BBC nos pone en sus principales radios... Las listas de lo mejor de 2017 de las radios universitarias de Estados Unidos tienen dos o tres canciones nuestras, y eso nos abre puertas, sin duda».

Un elemento clave en el éxito de «Altar» fue la colaboración del mismísimo Brian Eno, que trabajó con la banda en música y letras durante un período de dos años, y además de productor fue también co-escritor, co-letrista, músico e incluso cantante. «Con él se hacen cosas que no haces con ningún otro productor», cuenta Gonçalves, «como ir a un bosque a buscar pequeñas piedras para hacer instrumentos, o seleccionar el peor músico de la sala para tocar teclados», bromea refiriéndose a sí mismo. «O ir a una habitación oscura y tocar el tema batiendo el ritmo en las paredes, echar las cartas «Oblique Estrategies» y dejar que las mismas cartas te desbloqueen la creatividad... Despertar por la mañana y saber que vas a estar con Brian es como ir todos los días a un parque de atracciones. Es mucho más que trabajar, es aprender a disfrutar del acto de creación».

Amigos de la infancia

Las canciones de «Altar» conforman una suerte de «historia vital» de The Gift, una banda que fue fundada por cuatro amigos de la infancia allá por 1994, y que desde entonces se ha mantenido fiel a su filosofía de no jurar fidelidad a ningún géneroo escena musical en particular. «No creo que existan escenas en Portugal», dice Gonçalves negando la mayor. «Y yo creo que eso está muy bien. Las escenas casi siempre acaban por ser pequeños fenómenos de uno o dos años. Acredito que exista mucha cantidad de estilos distintos pero tengo algún miedo a que no exista creatividad para construir carreras. Los medios de comunicación están muy enfocados en producir fenómenos y muchos de ellos sin ningún rigor artístico. Al final, solo el tiempo es el juez, sólo él acaba determinando si una banda tiene éxito, tanto artístico como comercial».

Concierto en Madrid Teatro Nuevo Apolo, 20.30h Martes, 12