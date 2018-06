Así son las groseras letras del rapero de 15 años acusado de violación en Razzmatazz Hijo del músico maliense Abdoulayé Diabaté, Smooky Margielaa ha cancelado su fin de gira europea tras el incidente

NACHO SERRANO

Tras conocerse la denuncia de una chica de 17 años que asegura haber sido violada en los camerinos de Razzmatazz el pasado viernes, todas las miradas apuntaron a Ayax & Prok, dos raperos granadinos que actuaron en la sala barcelonesa el día de los hechos. Pero la descripción dada por los Mossos D'Esquadra (un músico adolescente, estadounidense) sólo deja un posible sospechoso: Smooky Margielaa, que también actuó en la misma sala, pero más tarde y en otro espacio distinto. El hijo del músico maliense Abdoulayé Diabaté y tres miembros de su séquito han sido puestos en libertad tras ser interrogados por la policía catalana, pero se les ha retirado el pasaporte y por tanto han tenido que cancelar su fin de gira en Copenhague.

La chica no podía acceder a la sala al ser menor de edad, pero consiguió colarse burlando los controles de seguridad y al terminar el concierto entró acompañada por el joven rapero a uno de los camerinos, donde tuvo lugar la agresión. Una amiga que acompañaba a la víctima fue la que llamó a los Mossos d’Esquadra para denunciar los hechos, en los que habrían participado tres personas.

A pesar de su corta edad, Smooky Margielaa se ha erigido como una de las nuevas revelaciones de la escena hip-hop internacional, algo así como un enfant terrible del rap cuyas letras no son muy propias de un quinceañero. «Fucking your bitch, she ain't fun enough / Smoking a blunt when I nut in her, face» («Follándome a tu puta / ella no tiene suficiente diversión / Me fumo un porro mientras me corro en su cara»), dice en uno de sus temas estrella, «Bahamas».

«Three bad b-tches in the car, I just picked the baddest one, 'bout to take her home» («Tres putas en el coche, elegí la más mala de ellas para llevármela a casa»), rapea en otro hit, «Too much money». «Empecé a subirme a los escenario con siete años, y gracias a mí los shows de mi padre eran mejores», aseguraba el joven artista de El Bronx en una entrevista el año pasado. En 2018, considerado como uno de los raperos más prometedores de Nueva York, está dispuesto a conquistar el mundo de la mano de su «padrino», ASAP Rocky.

Ahora sólo queda esperar a las imágenes de las cámaras de seguridad y los resultados de la investigación, que en principio parecen no dar total credibilidad al testimonio de la víctima, ya que no ha habido detenidos. En cualquier caso, la polémica está servida: puede que otros versos como «What happens when you took a nigga bitch? / She go off, give a nigga kiss / Knowin' she sucked on a nigga dick» («¿Qué pasa cuando coges una puta negra? / Ella sigue, te da un beso negro / Sabiendo que chupó una polla negra») hagan difícil creer que Smooky tenga 15 años. Pero también cuesta creer que sólo se trate de un crío que quiere rapear y jugar en el parque con sus amigos.