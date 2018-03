Ben Harper & Charlie Musselwhite, The Vaccines y The Voidz, los discos de la semana

«No mercy in this land» evoca con fuerza melodramática el folclore de lucha y supervivencia en América , siente los ecos de lamento desde el pantano al campo de algodón, pero transmite el calor de una hoguera en mitad de la ventisca, reconforta y da refugio . Enseña qué es el blues, y brinda la magnífica oportunidad de conocer mejor a una leyenda del género que tocó con Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Little Walter, Paul Butterfield, Bo Diddley o Mike Bloomfield y de celebrar su amistad con un discípulo aventajado y agradecido. Dos generaciones, dos razas, un solo corazón.

The Vaccines «Combat sports»

The Vaccines nacieron como entretenimiento saltimbanqui-guitarrero para festivales, con un par de discos mediocres por muy pegadizas que pudieran parecer sus canciones (¿alguien en la sala recuerda un sólo estribillo?). Su tercer trabajo, «English Graffiti», sí conseguió sorprender un poco más por su inesperada apuesta de tinte post-punk ochentero, que en realidad tampoco germinó en nada especialmente brillante.

Y cuando parecía que llegaba el momento de decidirse por una evolución firme hacia alguna parte, el cuarteto británico da un paso atrás para volver a la jovialidad sin complejos, la electricidad y los ritmos cortantes, sin renunciar a la puntual aportación melódica de sintetizadores, apostando por el sonido de una banda de local que simplemente tiene mucha pasta para una gran producción. Sobresalen temas penetrantes como «Nightclub», «Out on the street», «Maybe (luck of the draw)» o la tributaria «Rolling Stones», pero el nivel de este cuarto álbum ya debería sonrojar de una vez a los que en 2010 proclamaron que habían llegado los salvadores del rock'n'roll.

6 / 10

NACHO SERRANO