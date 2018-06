Los Hombres G llenan el mítico Hollywood Bowl El grupo liderado por David Summers es la primera banda que actúa en el escenario de Los Ángeles

El legendario Hollywood Bowl, uno de los grandes templos internacionales, acogió el sábado pasado un concierto conjunto de los españoles Hombres G y los argentinos Los Enanitos Verdes que, al decir de las crónicas, «incendiaron» el mítico recinto de Los Ángeles,

La velada fue la segunda estación de la gira «Huevos Revueltos» que llevará a las dos míticas bandas del rock hispanoamericano a girar por catorce ciudades de Estados Unidos y concluirá el próximo 23 de junio en otro escenario mítico: el Radio City Music Hall de Nueva York.

Hombres G -compuesta por David Summers, Daniel Mezquita, Francisco Javier de Molina y Rafael Muñoz- es la primera banda española en actuar en el Hollywood Bowl, donde sí lo han hecho varios de nuestros artistas. Uno de ellos, el valenciano José Iturbi, lo hizo además en una película también mítica: «Levando anclas»

Los Enanitos Verdes y Hombres G, cuentan los promotores de la gira, completaron las localidades del Hollywood Bowl y convirtieron el mítico escenario de North Highland Avenue en una caldera en la que sumergieron todos los grandes éxitos labrados a lo largo de más de tres décadas de una carrera en la que han vendido más de 19 millones de discos.

Por el Hollywood Bowl, que fue inaugurado el 11 de julio de 1922 y es uno de los templos de la música y el espectáculo a nivel mundial, han pasado leyendas como The Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, The Who, Depeche Mode, Linkin Park, Kylie Minogue, Mariah Carey, Genesis, Beach Boys o Lady Gaga además de ser la residencia de verano de la Filarmónica de Los Ángeles.

El «Huevos Revueltos Tour» se abrió el viernes 1 de junio en Las Vegas con una actuación con el cartel de «sold out» colgado en otro escenario que forma parte del ADN del mundo del espectáculo de la Costa Oeste de Estados Unidos como es el The Joint Hard Rock Café. En Las Vegas, en el concierto inaugural, se vendieron las 3.700 entradas disponibles para disfrutar de un show espectacular en el que las dos bandas hicieron un repaso a todos sus grandes éxitos.