Humor, estilismo y ambigüedad sexual: las razones del éxito de Harry Styles después de One Direction Era evidente que su carrera en solitario sería la más exitosa tras la ruptura de la exitosa «boy-band»

Dos años después de la disolución de One Direction, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson parecen estar llevando bastante bien sus carreras en la industria de la música. Pero no han alcanzado el nivel de popularidad de Harry Styles, y la verdad es que solo bastaba con ver una fotografía de los cinco para tenerlo claro: De los miembros de la famosa «boy-band», él era el que tenía todas las papeletas para triunfar cuando llegara el momento de emprender una carrera en solitario. Todos eran guapos, pero sólo él tenía la mirada y la sonrisa del carisma innato. Además, su nombre parecía sacado de una inspirada reunión de marketing. Pero hay otras razones que explican el éxito de este jovenzuelo de Cheshire.

La primera es que tiene una voz aceptable, con una tesitura agradable y cálida que puede adaptarse a cualquier género que esté en boga. La segunda es su eclecticismo musical, demostrado en un álbum de debut muy variado y ciertamente elegante que ha sorprendido incluso a la crítica especializada.

Su éxito también tiene mucho que ver con su estilismo, que le ha valido suculentos contratos con diferentes marcas de ropa y le ha llevado al escenario de desfiles llenos de glamour, como el que celebró Victoria’s Secret por todo lo alto en Shangay el año pasado. Y por supuesto, también cuenta mucho el hecho de que de los cinco One Direction, él es quien más seguidores tiene sumando los números de todas sus redes sociales.

Otro factor clave de su capacidad para encandilar como nadie a las «millennials» es su espontaneidad y sentido del humor. Durante las giras de One Direction, él fue quien protagonizó las anécdotas más sonadas dentro y fuera del escenario (inolvidable la del zapatazo en los testículos, durante un concierto en Glasgow en 2013), y siempre mostró una gran paciencia con las fans más histéricas que asediaban las puertas de sus hoteles.

Por si fuera poco, el chaval también demostró buenas dotes actorales en la película «Dunquerke», donde interpretó con soltura el papel de soldado británico (su director Christopher Nolan llegó a compararle nada menos que con Heath Ledger).

Ambigüedad sexual

Hay un séptimo elemento en el perfil de Styles, un rasgo que comparte con algunos de sus ídolos (léase Bowie) y que a pesar de ser susceptible de controversia, muchas veces hace más sugerente a los personajes pop: la ambigüedad sexual. Ha salido con celebridades como Taylor Swift o Emma Ostilly, pero en tiempos de One Diredction se especuló sobre una posible relación con su compañero Louis Tomlinson, que se apresuró a negarlo. Él, que nunca ha dicho nada al respecto, acaba de presentar en directo una nueva canción llamada «Medicine», que sus fans ya han interpretado como un himno bisexual: «Los chicos y las chicas están aquí, yo me divierto con él, y no tengo problema con eso».