Josele Santiago: «A veces soy un auténtico bocazas» «Tenía pendiente hacer este disco desde hace diez años», afirma el músico de su álbum «Transilvania»

Nacho Serrano

@REVISTA_HRB Seguir 02/02/2018 02:01h Actualizado: 02/02/2018 02:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La «revuelta enemiga», oséase el regreso de Los Enemigos en 2012 después de diez años de parón, se alargó más de la cuenta porque sus viejos fans no les dieron cuartel. El éxito de la reunión de la banda incluso fructificó en un nuevo disco, «Vida Inteligente» (2014). Mientras, la vocecilla interna que le decía a Josele Santiago que debía retomar su carrera en solitario esperaba paciente su momento. Pero en otoño de 2016, casi en secreto, Josele se encerró con Raül Fernández «Refree» (productor de discos de Kiko Veneno, Silvia Pérez Cruz, Rosalía, Lee Ranaldo, Rocío Márquez o Christina Rosenvinge) en el estudio de éste en Barcelona para grabar «Transilvania», un disco aclamado por la crítica, que presentará con una banda excepcional formada por Mac Hernández (bajo), Coque Santos (batería), Nico Nieto (guitarras) y Luca Frasca (teclados).

—Ha tardado en retomar su carrera solista más de lo que esperaba, ¿para qué le ha servido este tiempo de reposo?

—Mientras se cocía la revuelta ya estaba trabajando en estas nuevas canciones. Después de grabarlas tuve problemas de salud y la salida del disco se pospuso dos veces. Casi medio año. Es un alivio verlo en la calle y poder presentarlo en directo por ahí con este pedazo de banda.

—Suele decir que hay poca imaginación en el pop nacional. ¿Le ha sorprendido mucho trabajar con Refree?

—¿Eso he dicho? Puede ser, a veces soy un auténtico bocazas… Pero siempre he pensado que en este país se hace muy buena música, aunque es verdad que hace unos cuatro o cinco años hubo un parón en el que no salía nada nuevo a la luz, o yo no era capaz de verlo. Hoy hay gente muy interesante haciendo música de gran calidad, lo que supone un mérito importante porque cada vez es más difícil no ya vivir de esto, sino dar tu trabajo a conocer en directo. Si me pongo a dar nombres, la lista sería interminable.

—Nunca ha querido grabar lo que no pudiese reproducir en directo, pero eso ha cambiado en este álbum.

—En mis tres primeros discos estaba obsesionado con grabar mis canciones en directo riguroso, pero ya se mehabíapasado para el cuarto. En todo caso, la manera en que se acaben enfocando en directo las canciones nunca me ha condicionado a la hora de trabajar en el estudio.

—¿En algún momento temió que «Refree» le convirtiese en algo que no es?

—Si hubiera pensado así no le habría llamado. Raül y yo nos conocíamos ya bastante bien, personalmente y a través de nuestros trabajos. Además, antes de ponernos manos a la obra charlamos ampliamente sobre la manera en la que enfocaríamos las canciones. Así que no había dudas, era el momento ideal. Este disco lo teníamos pendiente desde hace más de diez años y ha sido una experiencia muy enriquecedora para los dos.