Justin Timberlake, Field Music y Rhye, los discos de la semana para los críticos de ABC

Tiene mérito que Timberlake haya arriesgado con una apuesta inesperada, una suerte de rareza mainstream, pero le ha quedado un disco clamorosamente irregular y lastrado por la indefinición , con sólo un par de singles que aguantarán el tipo durante un tiempo y catorce temas de lo más olvidables, incluyendo las colaboraciones con The Neptunes, Timbaland (su socio habitual en la mesa de sonido), Chris Stapleton y Alicia Keys. Veremos qué puede hacer una promo en el descanso de la Super Bowl (allí actuará este domingo) para remediarlo.

Cuenta Justin Timberlake que su nuevo disco explora la historia de la relación entre su vida personal y su carrera artística, de su viaje vital en el mundo de la música desde sus comienzos en la boy-band NSYNC hasta su momento actual, convertido en supernova del mundo del espectáculo pero también en un padre de dos hijos felizmente casado. Asegura además que se trata de su trabajo más ambicioso hasta la fecha , y efectivamente, la grabación y mezcla de «Man of the woods» ha tenido que ser necesariamente compleja por la superposición casi experimental de R&B, balada, reggae, pop, trap, funk, country, hip-hop... Un planteamiento audaz el de aunar la modernidad y la tradición a su manera, pero por mucho que haya contado con una ristra de productores de relumbrón (Danja, Rob Knox, Eric Hudson, J-Roc) al de Tennessee la tarea le ha quedado muy, pero que muy grande.

Field Music «Open Here»

Tras lanzar dos álbumes notables en 2005 («Field Music») y 2007 («Tones of town»), los hermanos David y Peter Brewis pusieron a sus pies a toda la crítica internacional con el doble elepé «Measure» (2010), probablemente uno de los mejores discos de la última década. El éxito de aquella artesanía polifónica de tintes progresivos, con reminiscencias de genios tan distintos como Prince, Queen, Beach Boys, Yes o los Beatles perfectamente ensambladas abrió unas enormes expectativas de futuro que no se vieron del todo cumplidas con «Plumb» (2012), sí con el fantástico «Commontime» (2016), y que ahora se ven incluso rebasadas con otro nuevo momento de gracia, nítido e incontestable.

El pop-rock en su estado más sublime, detallista y minucioso pero no menos bello y adictivo, como el de unos Steely Dan llevados a una nueva dimensión en la que podrían ser hermanos de Talking Heads, empapa la riquísima instrumentación de los once cortes de este impresionante «Open Here» que, además, lanza un mensaje político muy necesario en estos tiempos de hiper-fobia rampante. Gran forma de comenzar 2018 la de los británicos, que este año sí deberían llevarse el Mercury Prize de una maldita vez.

8,5 / 10

NACHO SERRANO