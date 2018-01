Miguel Hernández en todos los tonos Un disco con participación de grandes figuras como Serrat, Concha Buika, Mercé o Silvio Rodríguez pone broche de oro al año hernandiano

En 2017 se han cumplido 75 años de la muerte de Miguel Hernández, uno de los más grandes poetas en lengua castellana y probablemente el poeta más cantado de nuestro país. Un disco promovido por la Diputación de Jaén -propietaria del legado de Hernández- y producido y coordinado por el también jienense Paco Ortega ha reunido a artistas de la talla de Serrat, Silvio Rodríguez, Mayte Martín, Concha Buika, Miguel Rios, Víctor Manuel o José Mercé.

Para el productor Paco Ortega, la mayor dificultad de «El Canto que no cesa. Homenaje a Miguel Hernández» ha sido reunir a tantos artistas de primer nivel. «Este tipo de discos antes lo hacían las multinacionales desde su posición privilegiada pero ahora no es así. Ahora vivimos un momento importante. Nunca antes en la historia se había escuchado tanta música y sin embargo cada día estamos más solos». Los beneficios de la venta del disco se destinan a proyectos de inmigración de la ONG Quesada Solidaria por lo que todos los artistas han trabajado desinteresadamente.

José Mercé, que ha grabado una versión de «La canción del esposo soldado», confiesa que descubrió a Miguel Hernández estando de gira en la compañía de Antonio Gades. «En el autobús no escuchábamos flamenco sino el disco de Serrat al poeta. Yo tenía unos 16 años y cuando llegamos a Buenos Aires me compré las obras completas que Gades me terminó quitando porque no salía de la habitación del hotel. Yo no estaba preparando para leer algo así por que no existe poeta más profundo».

«El canto que no cesa» suena a nuevo y recoge estilos muy variados. «He querido presentar algo diferente de lo que ya se había hecho y demostrar que se puede musicar a un poeta sin que sea un tostón», comenta Ortega.

El disco cuenta con versiones nuevas de poemas del vate de Orihuela, otras grabadas anteriormente por Serrat y Silvio Rodríguez, y dos temas dedicados al escritor, el de Mayte Martín, escrito por Manuel Alcantara, y el que escribió y ha grabado Víctor Manuel que se inicia así. «Nacido como el toro para el luto/ Tu mirada de sal arrebatada/ Tu palabra martillo del silencio/Tu no vas a morir viento del pueblo».