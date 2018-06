Mikel Izal: «Acusarme de acoso sexual fue algo demencial y dolorosamente injusto» El grupo cicatriza sus heridas en festivales como el ARN Culture and Business Pride

Desde que salió su tercer disco «Autoterapia» hace poco más de dos meses, no han sido días fáciles para Izal. Primero llegó el inesperado varapalo de cierto sector de la crítica independiente que siempre había estado con ellos, y que ahora ha dictaminado que ya no molan. «Hace mucho tiempo que decidimos aislarnos por completo de las críticas», contesta su líder Mikel Izal. «Tanto de las que nos elevan a los altares reservados a los dioses como de las que nos reducen a la mínima expresión musical. Hacemos lo que nos sale de dentro, desde el principio, a nuestra manera. Vivimos para experimentar con la música, para jugar con ella y disfrutar de nuestra pasión. Eso seguiremos haciendo, esperamos que muchos años y discos más».

El sopapo de un crítico musical no tiene, sin embargo, la menor importancia en comparación con lo que vino después. Y es que si alguien faltaba por conocer a Izal seguro que lo hizo hace un par de semanas, cuando su líder fue señalado en las redes sociales como «acosador sexual» por parte de varias fans, que compartieron mensajessupuestamentevejatorios o intimidatorios enviados por él mismo. «Fue algo demencial y dolorosamente injusto», se lamenta Mikel. «Pero nos quedamos con el debate que esto generó sobre la gratuidad del daño anónimo en las redes sociales y con la tremenda reacción positiva por parte de una gran mayoría que expresó su apoyo y su cariño, y con la que se impuso la cordura».

Efectivamente, la situación se fue calmando poco a poco, también gracias a que el grupo decidió no interrumpir su ritmo de actuaciones y subió al escenario de un festival en Mallorca sólo cuatro días después del «izalgate». Allí fueron recibidos con ovación y lo mismo ocurrirá (esperemos) este fin de semana en otra cita «festivalera» en Tenerife donde la tolerancia sexual es una seña de identidad. Se trata del ARN Culture & Business Pride, un evento que apuesta por una celebración del orgullo LGTBIQ de un modo diferente, con una agenda de actividades, conferencias y recitales orientada a todos los públicos y con entrada gratuita.

El apartado musical abarcará dos jornadas de conciertos junto a la Playa de las Américas, con un cartel que incluye a Rudimental (dj set), Gus Gus, Alaska y Mario, Surma, Chocolate Remix, The Tripletz o los propios Izal, que aseguran estar entusiasmados con la propuesta. «Todo el que nos habla de este festival destaca su pluralidad y la enorme cantidad de iniciativas de ocio y cultura que se desarrollan durante los días que dura la iniciativa, así como el respeto que se vive entre los asistentes. También tenemos ganas de presentar nuestro trabajo en una tierra que, por logística, nos suele costar visitar más a menudo», asegura Mikel, un tipo tranquilo que jamás pudo imaginar lo simbólico que se tornaría el título de su nueva obra. «Creo que un ser humano nunca deja de necesitar esa auto terapia», reconoce. «Por muy bien que vayan las cosas, los seres humanos somos una especie compleja, en continua búsqueda de la felicidad. En este aspecto nosotros no somos diferentes. Tras ocho años que nos han dado alegrías impensables, siempre prevalece la búsqueda, la mejora, la lucha por sentir que continuamente estás abriendo un nuevo camino. En ese sentido, es curioso observar cómo las temáticas de nuestras canciones no han cambiado demasiado en ocho años, a pesar de las vidas tan diferentes que llevamos ahora».