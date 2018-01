Music Has No Limits: La «playlist» de nuestras vidas, en directo Llega a España el «show» que ha roto moldes en el mundo de la música

Nacho Serrano

Diseñado en torno al concepto de «la playlist de tu vida», la experiencia que ofrece Music Has No Limits propone un viaje por los grandes éxitos de la historia de la música, fundiendo «hits» de estrellas como Michael Jackson, U2, David Guetta, Lady Gaga, Adele, Queen, Guns ‘N’ Roses, Bruno Mars o The Police con compositores clásicos como Giacomo Puccini o Johann Sebastian Bach.

Es un espectáculo que ha roto los esquemas del mundo de la música y no sólo porque fusiona piezas maestras de la música clásica con funk, o góspel y rap con heavy metal, sino porque, además, une en el escenario a cantantes, virtuosos de todos los instrumentos y expertos DJ’s para crear una fiesta inolvidable para la audiencia.

Music Has No Limits ya ha representado sus espectáculos en el Lincoln Center de Nueva York; en el Teatro Real de Madrid; el palazzo Pisani Moretta de Venecia (donde se celebra el baile de máscaras más exclusivo del Carnaval); el estadio Santiago Bernabéu; ante 200.000 personas en el Bayfront Park de Miami el día de Año Nuevo (junto al popular cantante de música latina Pitbull); en México D.F., o Milán, entre otras ciudades.

«Music Has No Limits defiende una visión creativa y totalmente libre de la música, sin las ataduras que imponen los géneros cerrados ni las líneas monocordes en cuanto a época, elección de instrumentos ni intérpretes. El espectáculo impacta a públicos de todas las edades, ya tengan 6 ó 60 años. Se levantan de sus butacas bailando a los pocos minutos de empezar cada representación», aseguran desde la compañía.

Explosión de emociones

Sus «shows» fusionan todos los estilos, todas las épocas, «interpretando las mejores partes de muchos de los mayores “hits”de una manera completamente nueva». Así, se ofrece una experiencia emocional «siempre distinta, basada en la fuerza y la energía del directo», donde la música es el hilo conductor de un espectáculo en el que interactúan «voces, ritmos, efectos, luces, imágenes y muchas sorpresas, y con una puesta en escena diseñada para conmover y hacer disfrutar a la audiencia con una explosión de sensaciones».

Las representaciones de Music Has No Limits se sustentan en la suma del talento de más de un centenar de artistas de todas las disciplinas musicales y de varios países (cerca de treinta participan en la gira española actual). Un potencial heterogéneo que abarca desde el abanico completo de instrumentos clásicos (cuerda, viento, percusión) hasta la última tecnología de música electrónica (DJ’s).

Los artistas proceden de distintos orígenes y escuelas, algunos han sido alumnos de las más prestigiosas en formación académica, otros son autodidactas con talento innato para la producción o la interpretación, y también los hay callejeros. Otros integrantes han trabajado en grandes orquestas o con nombres internacionales muy conocidos. Completan el equipo especialistas en producción, escenografía y coreografía.

Además, Music Has No Limits tiene la vocación de ser una plataforma para músicos, cantantes y bailarines de todo el mundo. Por eso ha impulsado un Centro Internacional de Talento, para la captación de nuevos artistas y técnicos a través de una campaña de «crowdsourcing» en internet a escala global. Esta institución centro está realizando búsquedas de nuevos integrantes para la compañía en dos continentes (Europa y América). Y, durante el «tour» español que arranca este viernes, también estará buscando nuevos talentos en cada ciudad, con el objetivo de enriquecer la producción que Music Has No Limits ofrece en cada escala de su gira.