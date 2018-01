Los músicos señalan a Google como «parte de la solución» Reclaman que los buscadores prioricen los puntos de venta online oficiales

Después de los fans, los grandes perjudicados por la reventa son los creadores de los contenidos, que en ocasiones tienen que asistir a escenas realmente lamentables. «La última vez que actué en Madrid las entradas llevaban agotadas varios meses, pero en la sala no había ni Dios», dice Bebe. La artista valenciana exagera fruto de la indignación (en su concierto había muchísima gente, obviamente), pero retrata muy gráficamente una de las consecuencias de la especulación con las entradas: muchas veces no se revenden todas y se da la paradoja de que haya docenas o incluso cientos de butacas vacías en un concierto con «agotadas las localidades».

«Llevamos años pidiéndole al Gobierno que tome medidas, porque la situación se está volviendo intolerable», asegura la cantante, que vio como «algo positivo» que Méndez de Vigo prometiese tomar cartas en el asunto. «Parecía que empezaba a moverse algo al respecto, pero eso fue en marzo y casi un año después estamos en las mismas. Hay que estar más encima del Gobierno para que no se le olvide lo prometido».

Los catalantes Love of Lesbian tampoco creen que se estén dando los pasos necesarios para acabar o al menos regular la reventa de alguna forma, y de hecho creen que hay un agente que debería estar implicándose más en el debate. «Google no es parte del problema, porque ellos no tienen la culpa de la especulación con los tickets. Pero sí puede ser parte de la solución», asegura su baterista Oriol Bonet. «Si tú tecleas “entradas para Love of Lesbian en Barcelona” y lo primero que te sale es un canal de reventa como ViaGogo, vendiéndolas un día antes de que se pongan a la venta, es que algo mal se está haciendo. O al menos que algo hay que se puede mejorar. El Gobierno no puede ponerle puertas al campo, pero sí regular esto para que los buscadores estén obligados a priorizar los puntos de venta oficiales».

Los artistas consultados prefieren «no opinar» sobre la posible deriva intencionada de entradas a canales de reventa por parte de Ticketmaster, pero sí coinciden en que el portal no hace honor a su lema de «acercar los músicos a los fans». «Si quisieran hacerlo, abrirían alguna vía de comunicación con los artistas. Y de eso, nada de nada».