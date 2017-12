U2 pasa la gorra en el metro de Berlín Los pasajeros de metro de la línea U2 de Berlín se han encontrado esta tarde con una increíble sorpresa

Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín 06/12/2017 20:15h Actualizado: 06/12/2017 20:25h

Los pasajeros de metro de la línea U2 de Berlín se han encontrado esta tarde con una increíble sorpresa. Unos músicos callejeros tocaban en uno de los andenes de la estación del Estadio Olímpico y no eran otros que Bono y el resto de componentes del grupo U2. Guitarra en mano, tocando temas de su nuevo disco y pasando la gorra. No hubo previo aviso, pero ni el personal de orden de la empresa de transporte público ni la policía interrumpieron el concierto, a pesar de que la estación quedó paralizada. Y, naturalmente, las cámaras de televisión tardaron en llegar un par de canciones.

«¡Ha ido el mejor día de San Nicolás de mi vida!» decía entre lágrimas Serena, una estudiante que apenas podía creer la experiencia y que asociaba este regalo al tradicional paso del obispo de Myra en esta fecha por los hogares alemanes, en los que deja sorpresitas a los más pequeños. «Ha sido muy fuerte. Yo no podía creerlo. Pensé que eran uno imitadores, pero tuve que rendirme a la evidencia porque los tenía a medio metro y los escuchaba. ¡Aquello no era un play-back!», añadía un empleado de inmobiliaria que regresaba a casa del trabajo. «Después de darnos cuenta de que nuestros controladores no hablan suficiente inglés, hemos contratado a un par de tipos de lengua nativa», bromeaba después en Twitter la empresa Deutsche Bahn, que había sido informada previamente y había sorteado algunas entradas gratuitas. No todo el mundo pudo acceder a ese andén, por motivos de seguridad, pero para los pocos afortunados resultó una experiencia inolvidable.

U2 ha optado así por promocionar de forma diferente su nuevo disco de estucio, «Songs of experience», el decimocuarto de su carrera y el cierre del binomio con su anterior trabajo, “Songs of innocence” (2014). La banda irlandesa ha confesado en varias ocasiones que está enamorada de Berlín y esta tarde, cuando abandonaban la estación de metro, Bono se ha despedido diciendo: “¡gracias! Ha sido estupendo. Nos encanta tocar aquí. Nos hemos divertido mucho”.