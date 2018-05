Primavera Sound 2018: los diez conciertos que no hay que perderse

La actuación estrella que no pudo ser en 2012 se ha convertido en uno de los grandes reclamos de un festival en el que Björk se estrena después de lamerse las heridas con «Vulnicura» y renacer com diva del pop glacial con «Utopia». Un trabajo éste último que a islandesa ha cocinado a medias con Arca, otro de los nombres a los que convendría no perder de vista (actúa el viernes a las 2.15 horas en el escenario Pitchfork) en el que vuelve a voltear pop y electrónica experimental.

Arctic Monkeys

Arctic Monkeys - ABC

Se han hecho de rogar pero, cinco años después de «AM», los británicos han roto su silencio con «Tranquility Base Hotel & Casino», un álbum como embrujado por los espíritus de Scott Walker y el David Bowie más retorcido y repleto de claroscuros que añaden nuevos matices y refuerza el perfil menos convencional de los de Sheffield. Está por ver cómo encajarán estas nuevas canciones con himnos inevitables como «I Bet You Look Good on the Dancefloor» o «Brianstorm». Será, además, el debut de la banda en el festival (no así de su líder, Alex Turner, que actuó en 2016 junto a The Last Shadow Puppets).

Sábado, 2 de junio. 23.50 horas. Escenario Mango.