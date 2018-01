La radio pone música en inglés pero los discos se compran en español Las canciones más emitidas son anglosajonas mientras que los álbumes son de artistas locales

Luis Cano

@lcsantacruz Seguir 01/02/2018 01:07h Actualizado: 01/02/2018 01:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las radios musicales españolas emiten sistemáticamente más música en inglés de la que los españoles están dispuestos a pagar. Mientras que los álbumes y canciones más vendidos son, año a año, en español, las emisoras especializadas priman la música anglosajona cada temporada.

En 2017 volvió a ocurrir. De los 20 discos más vendidos, 17 fueron en español. La lista la ha encabezado de nuevo Pablo Alborán, que, después de su retiro, recupera su trono en el ranking que lideró de 2011 a 2014, según el registro elaborado por Promusicae, la asociación de Productores de Música de España. Sin embargo, hay que bajar hasta la posición 22 para encontrar su primer single en la lista de canciones más reproducidas en las radios musicales, «No vaya a ser», de su último disco, «Prometo».

Ninguna de las canciones del resto de artistas en español de la lista de 20 álbumes más vendidos entró en el top 50 de los temas más emitidos en la radio el año pasado. Ni Joaquín Sabina, ni El Barrio, ni Sergio Dalma… Ninguno.

Ed Sheeran y «Despacito»

La canción más veces emitida en las radios musicales españolas en 2017 fue «Shape of you», el éxito mundial del británico Ed Sheeran. Superó a «Despacito», de Luis Fonsi y Daddy Yankee, uno de los cuatro singles en español que se colaron en el top 20 de 2017. En la última década no ha habido ni un solo año con más de cinco canciones en español entre las más reproducidas en antena. Y, a la inversa, en ese periodo no ha habido ningún año con más de cinco álbumes en inglés entre los más vendidos en España.

Pablo Alborán -ABC

«En España, el compromiso con el artista es lo que más mueve a la compra. Siempre han tenido más éxito de ventas por el idioma, la cercanía y la vinculación», explica a Antonio Guisasola, presidente de Promusicae. Hay también una relación con el poder adquisitivo, de un público adulto que consume más en formato álbum; aunque hay excepciones, como Pablo Alborán o Gemeliers. «La radio programa en función de su audiencia potencial, no del público en general, mediante sistemas de detección de gustos», afirma.

La radio, según Guisasola, ha perdido el «efecto descubridor». Al basar su programación en encuestas de audiencia, las respuestas recogidas son canciones ya escuchadas en otros medios, fundamentalmente en «streaming», esto es, la reproducción continua por internet. «La radio va por detrás en cuanto las novedades», sostiene. Y lo ilustra con el ejemplo de «Despacito», que no empezó a emitirse hasta mes y medio después de alcanzar el número uno en la lista de canciones más escuchadas por internet. «La radio no crea el éxito, sino que programa canciones que ya son un éxito; aunque sí ayuda a amplificar la audiencia».

«Despacito» fue la canción suelta más vendida de 2017, por «streaming» o descargas. El ranking de singles suele ser más equilibrado entre el idioma español y el inglés. Al menos así ha sido durante la última década; pero el año pasado fue una excepción. Del top 20, 19 eran canciones en español, pero no solo de artistas nacionales, sino latinos, fundamentalmente cantantes reguetón, en un ranking que tiende a monopolizar la música de baile. La única en inglés fue «Shape of you».

Sin embargo, esta presencia en las más escuchadas por «streaming» tampoco tuvo traducción en la radio, que mantuvo su mismo elevada presencia de canciones en inglés.