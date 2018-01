Jim Rodford muere a los 76 años tras caerse por unas escaleras El músico británico, bajista de The Kinks y The Zombies, ha fallecido este sábado

El músico británico Jim Rodford, bajista de The Kinks y The Zombies, falleció este sábado a los 76 años, según informaron miembros de su familia y amigos.

Fue el también músico Rod Argent el primero en informar del fallecimiento de su «querido primo y amigo de por vida», «al caerse por unas escaleras», y lo hizo en la página oficial del grupo «The Zombies» en Facebook y en su cuenta en la red social Twitter.

Argent, que destacó que Rodford era un «magnífico bajista» que dedicó a la música toda su vida, no facilitó más detalles de las circunstancias o lugar de la muerte.

«Su compromiso fue absolutamente inquebrantable, y su lealtad y su energía increíbles ... Nuestra gratitud es indescriptible", continúo Argent en su sentido homenaje.

«Hasta el final, la vida de Jim, nacido en 1941, ha estado dedicada a la música», añadió Argent, y concluyó: «Le vamos a echar increíblemente de menos. Descansa en paz y que Dios te bendiga querido amigo».

El músico Dave Davies, uno de los miembros fundadores de The Kinks, también rindió en su cuenta de Twitter un sentido homenaje a su excolega, cuya «repentina pérdida» le ha dejado «devastado».

«Estoy demasiado destrozado para expresarme con palabras. Es un shock, siempre pensé que Jim viviría para siempre», destacó Davies, al describir al mítico bajista como «gran amigo, gran músico, gran hombre» y «una parte integral» de The Kinks.

Jim Rodford fue el bajista de The Kinks durante 19 años, desde 1978 hasta que se disolvió la banda en 1996.

No obstante, la banda estuvo en activo de forma intermitente durante tres décadas, con actuaciones puntuales como la que tuvieron en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

El legado de esta influyente banda británica, coetánea de The Who, The Animals, Rolling Stones o los Beatles, está compuesto por 23 discos de estudio, de «Kinks» (1964) a «Phobia» (1993).

En el 2004, Rodford se unió a The Zombies, un grupo musical con el que estuvo estrechamente asociado desde principios de la década de 1960, y permaneció como su bajista hasta su muerte.

También tocaba en las bandas The Swinging Blue Jeans y The Kast Off Kinks.