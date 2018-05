Rosalía la lía con toreros y nazarenos «skaters» en su nuevo videoclip La barcelonesa lanza «Malamente», una canción mezcla de géneros entre el flamenco y la nueva música urbana, que genera la enésima controversia entre puristas y devotos de la cantante

En las pocas horas que lleva publicado, el adelanto del nuevo álbum de Rosalía, «Malamente», ya ha generado ríos de comentarios en las redes sociales que aprueban o desaprueban la fusión entre flamenco y música urbana, y en cuyo videoclip aparecen pases toreros a motos, nazarenos skaters... todo un choque, el enésimo, entre tradición y modernidad.

Y es que la controversia está servida nuevamente con la artista barcelonesa, a la que algunos no perdonan por abrazar y mezclar el flamenco y la cultura gitana con sonidos electrónicos en un ejercicio de expropiación o hasta instrumentalización de una tradición que no le pertenece, achacan sus detractores.

Habría que apuntar que Rosalía, desde que uno de sus amigos pinchara a Camarón estando en el parque, ha dedicado horas de estudio en el título superior de flamenco en la ESMUC junto a su profesor Chiqui de la Línea en un intento de asimilar un arte «que es inabarcable. Eso es lo bonito del flamenco, que nunca terminas de aprenderlo todo», confesó a ABC.

Preguntada por este mismo periódico acerca de esa parte del flamenco que no asimila bien su propuesta, respondió: «Puede haber gente ortodoxa a la que no le guste este disco e incluso que le moleste. Lo entiendo. Yo soy muy asertiva y entiendo que necesitemos etiquetas, que la prensa necesite etiquetar un producto para explicarlo».

A esta sempiterna polémica de la catalana y los puristas hizo mención incluso el artista de trap Yung Beef, que en el tema de su «Adromicfms 4» llamado como la propia cantante decía: Y no me toques la palmas porque estoy 'encendia'. 'Toas' esas gitanas a mí me tienen gato. Ay, las tengo 'escozia'. Trap, trap, trap rosa Rosalía, New new wave, tú estás repetia».

Rosalía, considerada una de las nuevas voces españolas con mayor proyección musical, nominada a los últimos Premios Grammy Latinos en la categoría de «mejor nuevo artista», baila en el vídeo, dirigido y producido por Canada, como una gran estrella estilo Rihanna, mezclando, como hemos comentado antes, el palo flamenco con sintetizadores.

Este nuevo tema de la artista está producido por la propia la propia Rosalía y El Guincho. Este último no solo participa como productor principal sino también como parte importante de la composición y ejecución de este «El mal querer» que tan altas expectativas ha generado tras su exitoso debut el año pasado. «Malamente» constituye, según la nota de prensa remitida por su discográfica, el «lado más extremo» de su próximo trabajo, y se estrenará en gran parte en el festival Sónar de la Ciudad Condal, el próximo 15 de junio.