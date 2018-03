Música Rozalén, de puro corazón puro La cantante de Albacete es una mujer humilde y generosa que no ha dudado en dedicar unas palabras a la madre del pequeño Gabriel

«Nosotros (los músicos) somos un canal, hacemos canciones y esas canciones luego son herramientas. Lo que más me impactó es que esta mujer (Patricia Ramírez), que tenía tantos motivos para odiar, en un momento donde todo el mundo está hablando de odio y de venganza, decidió coger esta canción para lanzar un mensaje de amor. Me quedo con eso. Es lo más importante». Con estas palabras dedicadas a la madre del pequeño Gabriel anoche en el Hormiguero, Rozalén volvió a hacer gala de su enorme humildad y generosidad, dos de las cualidades más y mejor asentadas en la personalidad de esta cantante de Albacete que comenzó su andadura musical con siete años formando parte de la rondalla del barrio de Fátima.

Hoy ya es una de las cantante de mayor éxito del panorama nacional. Una estrella "mainstream", como quien dice. Pero su carácter no ha cambiado un ápice. Eso lo hemos podido comprobar los periodistas en nuestro trato con ella, siempre cercano y amable desde que se dio a conocer con «Con derecho a...» (2013). En la promoción de aquel disco, Rozalén departía con la prensa en tono muy amistoso, ganándose a todo el gremio. Y cinco años después, con una agenda cien veces más apretada, sigue contestando a los whatsapps como una buena amiga que no se olvida de los que le echaron una mano en su momento, aunque ahora ya no tenga la menor necesidad de publicitarse.

Su primera experiencia delante de un micrófono fue con nueve años, en los grupos coristas del colegio Santo Ángel de la Guarda y la Iglesia de Fátima de la ciudad manchega, y con 14 años ya estaba componiendo sus primeras canciones. Estudió Psicología en la Universidad de Murcia y tiene un máster en Musicoterapia que probablemente le dio herramientas para crear tonadas de gran poder curativo, como sin duda lo está siendo «Girasoles» para Patricia y Ángel.

También ha demostrado ser una mujer de principios. El pasado Día de la Mujer, ante la imposibilidad de cancelar su concierto para unirse a la huelga («dejaría sin trabajar a docenas de personas, pero ya he pedido que nunca más me pongan concierto ese día en los años venideros», explicó en la revista Mondosonoro), decidió donar toda su parte de los beneficios a la Comisión 8 de Marzo. Siempre lleva una traductora al lenguaje de signos en sus conciertos, y nunca dice que no cuando se le pide que apoye un acto solidario. El próximo martes, por ejemplo, se la podrá ver en la sala Galileo Galilei de Madrid participando en un concierto a favor de la asociación SOS Autismo.

Como cantante, está todo dicho ya: tiene una voz formidable y un paladar exquisito que abre sus discos a un variado elenco de registros sonoros en el que la elegancia no choca con lo pegadizo, sino que se funde en un inconfundible estilo propio que la convierte en una vocalista inimitable.

Pero la mejor forma de describir el talento musical de la albaceteña es recordar lo que dijo Joaquín Sabina cuando supo de su existencia. «Mis amigos me recomendaron hace tiempo que escuchara a una chica que, según ellos, era maravillosa», confesó el cantautor hace sólo unos meses. «Fui a verla y, efectivamente, lo era. Tenía una gran capacidad y un modo diferente de hacerlo todo. Me arrodillé a sus pies y le dije: ‘algún día cantaremos juntos en el escenario, Rozalén».

Próximos conciertos:

5 abril, Ordino, Andorra

7 abril, Vilanova i La Geltrú

8 abril Tarragona

20 abril Villanueva de la Serena

28 abril Bilbao

4 mayo Cáceres

5 mayo Málaga

6 mayo Linares

10 mayo Lorca

11 mayo Almería

17 mayo Madrid

19 mayo Pamplona

26 mayo Jerez de la Frontera