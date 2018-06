La «shakirización» de Javiera Mena La cantante chilena presenta en España su nuevo disco «Espejo», con ecos que resuenan a la artista colombiana

Tras su paso triunfal por Tomavistas y por la jornada inaugural del Primavera Sound el pasado miércoles, Javiera Mena llega hoy a Murcia para actuar en el Be Fresh Fest, una cita quizá no tan multitudinaria pero que ha sido galardonada con los títulos de «Festival Revelación» y «Mejor Festival de Formato Mediano» en la última edición de los Premios Fest.

La cantante chilena llega para presentar su nuevo disco recién publicado, «Espejo», que ofrece algunos cambios estéticos de importancia. «Por ejemplo, la canción “Intuición” ha sorprendido mucho», cuenta la joven artista. «Tiene un punto reguetonero que ha hecho que la revista Mondosonoro diga que me estoy “shakirizando”. Y tiene gracia, porque una amiga que no tiene ni idea de música me hizo el mismo comentario que ellos, un medio especializado. A mí la verdad es que me encanta Shakira, sobre todo sus primeros discos».

Igual que sus cuatro discos anteriores, «Espejo» está hecho para la pista de baile y en esta ocasión ha contado con varios productores, entre ellos El Guincho, que también acaba de trabajar con Rosalía. «Le ha dado un toque “tumbao” canario genial, pero siempre dentro de mi estilo, sin salirnos de lo mío. Es importante mantener tu sello».