Taylor Swift cumple 28 entre hits y batacazos

La venganza

Kanye West insistió el año pasado en sus ataques a Taylor Swift, con una canción que incluyó en su disco «The life of Pablo». El tema, titulado «Famous», decía lo siguiente: « »I feel like me and Taylor might still have sex/ "Why? I made that bitch famous» («Creo que Taylor y yo deberíamos acostarnos / ¿Por qué? Y0 hice famosa a esa zorra»). Al parecer, West habría pedido permiso a Swift para usar la letra, pero ésta lo negó.

Así que donde las dan las toman. Poco después, Taylor subió al escenario de la gala de los Grammy y dio un discurso que la mayoría entendió como un alegato feminista. Pero había algo más: un recadito al marido de Kim Kardashian.