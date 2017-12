ROCK Los Beatles y Sevilla, un binomio perfecto para este puente de la Inmaculada Los Escarabajos vuelven a liderar, con dos conciertos, el Homenaje Anual a The Beatles

ANDRÉS GONZÁLEZ-BARBA

@angonzalezbarba 08/12/2017 08:48h Actualizado: 08/12/2017 08:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este fin de semana se celebra en Sevilla la vigésimo octava edición del acontecimiento de mayor tradición en la beatlemanía española, el Homenaje Nacional a The Beatles. Durante este viernes y el sábado se podrá disfrutar de un sinfín de actividades por el aniversario de la muerte de John Lennon en varios recintos de Sevilla, con una programación monográfica que incluye actividades de distinto tipo, conferencias y actuaciones en directo con artistas invitados y mercadillo de coleccionismo. Entre los participantes destacan Tony Bramwell, productor filmográfico, promotor discográfico y director de Apple, y Mark Lewisohn, historiador musical, autor de referencia y consultor de EMI. A ellos se les suman Los Escarabajos con su tradicional concierto anual, muy especial en este caso por integrarse en la Gira Veinticinco Aniversario del grupo con el show «Love Is All We Need». Su fundador, Enrique Sánchez, retoma el proyecto «Beatles en el alma» junto a Fátima García, vocalista del dúo Godaiva, y presenta el próximo videoclip de Los Escarabajos & Alvarortega. Además, Beatlemania avanzará su nueva exposición para el año que viene, «1968: The White Year», con motivo del cincuentenario del doble elepé «The Beatles», más conocido como álbum «blanco».

Este año destacan las conferencias de Tony Bramwell y Mark Lewison, dos personajes ligados a los Beatles

El evento está producido por BeatleBiz [Beatlemania & Bis Managers] y Strawberry Fields Radio Beatles, con la implicación de Beatle 6-7 Route y Los Escarabajos, y cuenta con el patrocinio de FEC (Fundación de Estudios de la Comunicación, Colegio Mayor Guadaira, Unión Musical Española, Adriático Records y Penylein Peluquerías.

Las actividades de este viernes se celebrarán en el patio y el salón de actos del Colegio Mayor Guadaira (Avenida de la Palmera 2)

Entre las 18,00 y las 22,00 horas habrá un avance de la exposición «1968: The White Year» y mercadillo de Beatlemania. A las 18,00 horas habrá una conferencia bilingüe por Tony Bramwell, mientras que a las 19,30 horas será la videopresentación de Los Escarabajos & Alvarortega por Enrique Sánchez. A las 20,00 h habrá una conferencia bilingüe por Mark Lewisohn.Asimismo, a las 21,30 horas se celebrará el concierto acústico de «Beatles en el alma». Las conferencias las asiste el cantante, guitarrista y compositor Abelardo Navarro como intérprete de inglés-español.

En cuanto a la segunda jornada, la del sábado 9 de diciembre, se celebrarán dos conciertos en la Sala Malandar, espacio habitual en el que Los Escarabajos realizan su homenaje anual a los Beatles. Dada la gran demanda de público que ha habido, se ha añadido un segundo recital a las 18,30 horas —para el que todavía quedan entradas disponibles en Ticketea—, y otro que será a las 22,30 horas, cuyas entradas ya están agotadas.