Fernando Hurtado se apoya en Séneca para hablar de la vida El coreógrafo malagueño estrena «El paraíso de los necios» en el Teatro Central

Marta Carrasco

Hacía diez años que Fernando Hurtado no pisaba el escenario del Teatro Central, y por fin ha vuelvo.

El bailarín y coreógrafo (Málaga, 1966), estrena hoy y mañana la obra «El paraíso de los necios», pieza que está inspirada en una frase de Séneca que profundiza en las relaciones humanas y sus contradicciones. « Yo había hecho ya la producción del año, que fue la de los quince años de la compañía, «Confesiones de un primate en el km 50» estrenado en Abril de 2016, y no tenía pensado hacer otro proyecto. EStando por Latinoamérica empecé a leer cosas y se me vino a la cabeza experimentar y trabajar con otro tipo de dramaturgia, trabajar con algo más teatral, y leyendo encontré un texto de Séneca que habla del paraíso de los necios, de las relaciones humanas, y si uno no cambia, las cosas no cambian». El montaje se estrenó en 2017 en la feria de Palma del Río.

«El paraíso de los necios» transcurre en el salón de una casa. Es la relación de dos personas que conviven desde la monotonía pero nunca alcanzan ese paraíso. «Hemos suprimido movimiento por la teatralidad en colaboración con el dramaturgo Miguel Palacios», dice Hurtado.

Fernando Hurtado surgió para la danza de los primeros talleres del Centro Andaluz de Danza en 1996. Participó en la primera producción del CAD, «Retratos en la memoria» que realizó el coreógrafo Ramón Oller, con quien luego Hurtado volvió a trabajar en otras obras.

«Yo soy de otra generación. Estoy educado en creer en las compañías de danza. Empecé con Ramón Oller, L’anonima, Danat Dansa, Carmen Senra... Mi generación cree en las compañías y tiene la mentalidad de dar trabajo a los bailarines, a los técnicos..., tener estabilidad. Si no es por la generación de Cesc Gelabert, Ramón Oller, Vicente Sáenz, no hubiéramos tenido ocasión de bailar. Ellos apostaban por una compañía con continuidad, y eso ahora no existe ni será el futuro, y tampoco las administraciones le prestan atención».

Hurtado, que se confiesa bailarín antes que coreógrafo, lleva 18 años al frente de su compañía que desde hace nueve tiene residencia en Nerja. «He realizado casi dos obras anuales, además de los trabajos con compañías internacionales».

Para el elenco de su compañía se nutre, en muchas ocasiones de los bailarines que surgen del Centro Andaluz de Danza, «pero no he ido nunca a dar un curso allí. No sé, creo que no tienen interés por las compañías».

Confiesa que le va bien porque trabaja muchísimo, «mi objetivo era y es mantener a los bailarines y eso lo conseguimos con mucha inversión y trabjo. Hoy en día no ocurre así. Hoy en día hay proyectos independientes y ya está, hay un sólo, un dúo..., pero en condiciones muy precarias, no pagan los ensayos, no se da de alta a los bailarines... Yo asumo riesgos, siempre», afirma.

Fernando Hurtado tiene una segunda base de trabajo en Panamá, «allí no es como aquí, que se hacen dos bolos y ya está. Allí se actúa, pero luego realizas talleres, clases, conferencias y eso genera unas sinergias muy interesantes». A primeros de año vuelve a Panamá y Nicaragua, y después desarrollará otro trabajo creativo con el Ballet Nacional del Salvador. «Panamá es ahora mi segunda casa», confiesa el bailarín malagueño.