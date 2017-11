Festival de música Lori Meyers, primer cabeza de cartel del Interestellar 2018 El grupo granadino se une en el cartel a La Casa Azul, Elefantes, Arizona Baby, All La Glory y Tu Otra Bonita

Fernando Rodríguez Murube

Sevilla 22/11/2017 12:12h Actualizado: 22/11/2017 12:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace apenas unos minutos la organización del festival Interestelar Sevilla ha confirmado a una nueva banda a través de sus redes sociales. Se trata del primer cabeza de cartel, y no es otro que Lori Meyers. La banda formada por Ale Méndez, Alfredo Núñez y Noni López ya forma parte de #InterestelarSevilla2018. Tras sacar su nuevo disco, «En la espiral» los granadinos vuelven a recorrer los escenarios pletóricos, optimistas y dispuestos a arrasar con un nuevo arsenal de melodías rotundas y estribillos definitivos. En esta segunda parte de la gira aterrizarán en la capital hispalense para presentar el sexto álbum de su carrera sobre el escenario de Interestelar. Además de sus nuevos temas, su legión de fans disfrutarán de sus grandes hits en directo como «Emborracharme», «Mi realidad», «Luces de neón», «El tiempo pasará», «Tokio ya no nos quiere», etc. Esta confirmación se une directamente a las bandas que inauguraron el cartel 2018 del festival y que fueron anunciadas a principios del mes pasado mes de octubre: La Casa Azul, Elefantes, Arizona Baby, All La Glory y Tu Otra Bonita. No hay duda de que el tercer aniversario volverá a convertir al festival sevillano en una cita festivalera indispensable para disfrutar de los mejores directos del panorama musical —especialmente indie—, del buen ambiente y cómo no, de la primavera sevillana. Próximamente la organización seguirá desvelando más detalles del que será el evento musical más multitudinario de la capital hispalense en 2018.

Cabe recordar que el festival se celebrará los días 18 y 19 de mayo del año que viene en la pradera del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Las entradas están a la venta en la web www.interestelarsevilla.com/tickets y en ticketea desde 22¤+ gastos hasta el 5 de noviembre o fin de existencias.