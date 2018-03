«La maldición de los hombres Malboro», un alegato en favor de la emoción Isabel Vázquez pone de nuevo en escena esta obra estrenada en 2017 en el Festival de Danza de Itálica

Isabel Vázquez, bailarina y coreógrafa, es una visionaria en cuestiones creativas, al menos si pensamos que años antes de que surgiera este movimiento que tanta tinta hace correr ahora, el «Mee too», decidió que estaba harta de conmiseración y de agravios, pero lo hizo de otra forma: poniéndose en el otro lado y pensando en las carencias de los hombres por muchos motivos, educacionales, de religión.., y como la propia Isabel Vázquez dice: «como si la peor suerte existente para un hombre fuese ser eso, una mujer. Y tuve que aprender lo que es ser un hombre y tuve que aprender lo que es ser una mujer». Y de esta forma nació «La maldición de los hombres Malboro» que el jueves 22 y viernes 23 de marzo vuelve a la escena sevillana en el teatro Lope de Vega.

Pero el proyecto viene de mucho antes, según cuenta la propia creadora, «yo doy clases en el Centro Andaluz de Danza y en el año 2011 hice una pieza para fin de curso, sólo con bailarines, que se llamaba «Qué sabe nadie», y ahí empezó todo. Llevaba tres años haciendo un sólo, me apetecía hacer algo con más gente, y tuve la suerte de encontrar este elenco de hombres increíbles con el que debutamos».

El estreno tuvo lugar en el año 2017 en el Festival de Danza de Itálica, y en un lugar excepcional, el claustro del Monasterio de San Isidoro del Campo. «Le propuse el montaje y me dijeron que sí, y desde entonces no paramos».

Porque lo que no esperaba Isabel Vázquez es el impacto que ha tenido la obra. «Estamos acostumbrados a la poca repercusión de nuestro trabajo y no me esperaba lo que ha originado, y sobre todo que me dijeran que era un espectáculo necesario, eso da mucha responsabilidad. Yo más que del machismo hablo en mi montaje de la incapacidad emocional».

En el elenco hay seis bailarines David Barrera, David Novoa, Arturo Parrilla, Javier Pérez, Baldo Ruiz e Indalecio Seura, algunos trabajando en compañías como DateDanza o con coreógrafos como Win Vandekeybus. «Todos ellos están en Sevilla, lo que a veces no es habitual porque afortunadamente todos tienen mucho trabajo y he tenido que elegir dos "cover" para cubrir algunos bolos, pero en Sevilla viene el elenco original».

Tras Sevilla, al espectáculo le espera una larga gira hasta final de año, y aunque se estrenó en un espacio al aire libre, «yo prefiero el teatro porque ofrece otras posibilidades», dice Isabel Vázquez en cuya creación hay mucho de ese espíritu de Vázquez donde la interpretación y la implicación de los bailarines es tan importante como la danza.