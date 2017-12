Las mujeres del Siglo de Oro, según Rafaela Carrasco La bailaora sevillana estrena en el Teatro de la Maestranza «Nacida sombra», rindiendo homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, María de Zayas, María Calderón y Teresa de Jesús

Marta Carrasco

Sevilla 08/12/2017 08:48h Actualizado: 08/12/2017 08:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una mujer que rinde homenaje a mujeres, es el eje de este espectáculo que estrena la bailaora sevillana Rafaela Carrasco en el teatro de la Maestranza, con el título de «Nacida sombra». Pero es mucho más. Es el regreso a la creación de la bailaora sevillana tras sus tres años al frente del Ballet Flamenco de Andalucía, desde 2013 a 2016, y sobre todo, su primera obra con dramaturgia.

Experta y conocedora del flamenco y la danza española, Rafaela Carrasco fue alumna de Matilde Coral y más tarde debutó en la compañía de Mario Maya.

«Cuatro mujeres, cuatro epístolas bailadas», es el subtítulo de este montaje que rinde homenaje a cuatro mujeres del Siglo de Oro, Teresa de Jesús, María de Zayas, María Calderón y Sor Juana Inés de la Cruz. El espectáculo presenta textos de sor Juana con los estilos de «ida y vuelta» o el célebre «Vivo sin vivir en mi» de Santa Teresa, por soleá. Además, la música incorpora al flamenco referencias a la música popular del barroco, como la folía o la chacona.

En la escena junto a la bailaora, al cante, Antonio Campos y Miguel Ortega y las guitarras de Jesús Torres y Juan Antonio Suárez «Cano» y, al baile, además de Rafaela Carrasco, Florencia O´Ryan, Carmen Angulo y Paula Comitre.

Para la creadora sevillana, este espectáculo ha sido una «epifanía, la verdad es que he renacido creándolo. He profundizado mucho sobre mi obra, sobre todo cuando ha estado terminada, y me he dado cuenta de que tras estar tres años al frente del Ballet Flamenco de Andalucía, años muy intensos y de dar mucho y ofrecer mucho, tenía la necesidad de reflexionar conmigo misma como mujer, y quería trabajar con mujeres y volver a retomar el tipo de espectáculos y formatos que yo he hecho con compañía privada».

Para la elección de los textos ha contado con el dramaturgo Alvaro Tato, «que fue quien me propuso trabajar con estas cuatro mujeres, cada una situadas en un contexto diferente y con vidas muy duras, mujeres muy fuertes a la hora de enfrentar su propia existencia. Trabajar la documentación sobre ellas ha sido un viaje maravilloso en la búsqueda de cada una, pero también interno mío, a la hora de encontrar qué les movía, qué les motivaba y a qué se enfrentaban».

En esta primera obra con dramaturgia de las que ha realizado hasta ahora en su carrera, Rafaela Carrasco ha contado con la inestimable colaboración de la actriz Blanca Portillo, «que dice los textos de manera maravillosa».

La bailaora se siente encantada con la obra, «mis tres últimas creaciones para el Ballet Flamenco de Andalucía eran más fáciles de digerir para el espectador, y éste montaje tiene una lectura más compleja, pero al mismo tiempo se entiende muy bien. Comienza de una forma más reflexiva y luego toma un ritmo que no decae y que ofrece varias lecturas para el espectador».

Cada mujer ha tenido para la bailaora, su propio reto. «María de Zayas yo la veo en conflicto interior y con una vida importante, muy rotunda, fue una de las primeras feministas, fría, técnica y eso me ha dado pautas. Cada carácter me ha dado pistas para buscar estilos de bailes diferentes. María Calderón, más mundana y de corte popular, amante de Felipe IV, está enfocada más en un tono de folklore y con una luz y color, que no puedes no enamorarte de ella. Juana Inés de la Cruz, situada en la corte mexicana, con una música que se ha creado más barroca, inspirada en las folías, y la bailarina que la representa es más de corte español. Y, finalmente Teresa de Jesús, que está en un momento de madurez y no tener que pelear, sino encontrarse consigo misma. Han sido muy diferentes y eso le da mucha riqueza de estilos a la obra».

Su experiencia al frente del Ballet Flamenco de Andalucía, la valora como muy positiva, «fue duro en lo profesional y en lo personal, pasaron muchas cosas en mi vida, pero hacia fuera, y necesitaba mirar hacia dentro. La experiencia del Ballet Flamenco me ha valido la pena, siempre. Aunque familiarmente ha sido duro por el tiempo en que he estado fuera de mi casa y la dedicación en todas las creaciones, pero ha significado un aprendizaje absoluto. He conocido cómo trabajar la administración, y también he podido contar con gente con la que poder crear y con un equipo, algo que en lo privado es casi imposible. He podido abarcar más cosas y tener acceso a lugares que de otra forma no hubiera podido».

Entre sus planes de futuro, seguir con «Nacida sombra» para que pueda girar durante 2018, «además está entrando en circuitos teatrales y eso me gusta», pero en su mente está iniciar un nuevo proyecto del que por ahora sólo tiene algunos contactos, «ya iré diciendo, pero sí, no quiero parar», afirma la sevillana.

De momento su cita es el sábado nueve de diciembre en el teatro de la Maestranza en una única función.