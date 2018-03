CICLO DE CONCIERTOS Peter Hook trae a Sevilla el legado de New Order y Joy Division El bajista de Manchester, toda una leyenda del pop británico, actuará dentro del ciclo Nocturama

J. MORILLO

@abcdesevilla SEVILLA Actualizado: 21/03/2018 18:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Peter Hook demanda a New Order por 3,2 millones de euros

Como cada primavera en los últimos años, el ciclo Nocturama regresa del 30 de mayo al 14 de junio a los jardines del Casino de la Exposición, en el que se ofrecerán conciertos cada miércoles y jueves. La organización ha hecho públicos este miércoles un primer avance de la programación donde destaca la presencia de una leyenda del pop británico: Peter Hook, el que fuera bajista de New Order y Joy Division.

El bajista se presentará en Nocturama el próximo 13 de junio como Peter Hook & The Light, su nueva banda, con un programa que deja poco lugar a las dudas: «Lo mejor de New Order y Joy Division», un repertorio, basado en los dos recopilatorios «Substance» con el que ya visitaron España el pasado otoño.

De esta forma, Peter Hook, autor del recomendable y a ratos desternillante «Haçienda: How not to run a club» sobre los años de Factory Records, recupera las canciones que lo convirtieron, junto a sus compañeros de banda, en una leyenda del pop británico, al formar parte de dos de los grupos más influyentes que han salido desde finales de los años 70 de las islas.

De hecho, Peter Hook ha podido retomar estas canciones, entre las que se encuentran clásicos como «Love will tear us apart» y «Blue Monday», tras haber llegado a un acuerdo legal con sus antiguos compañeros, a los que estaba enfrentado desde 2007 por la continuidad del grupo desde su marcha de New Order.

Junto a Peter Hook, también están confirmados para la próxima edición de Nocturama Carmen Boza, que presentará el próximo 7 de junio en Sevilla «La caja negra», su nuevo álbum que sale a la venta en abril.

En esa misma cita actuará El Meister, proyecto en solitario y más personal de Javier Vielba, «frontman» de Arizona Baby y Corizonas, que acudirá con nuevo EP bajo el brazo, «Fantasmagoría».

La cita en los jardines del Casino de la Exposición del 30 al 14 de mayo. Las entradas, desde 10 euros, ya disponibles aquí.