Propuestas culturales para el fin de semana en Sevilla

El Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS) inicia su recta final con una variada oferta que incluye hitos tan importantes como el que protagonizará este sábado a las 20.30 horas, en el Teatro de la Maestranza, The King’s Consort, considerado como uno de los grupos de instrumentos de época más importantes del mundo.

La formación interpretará el programa «Earth, Fire & Water», un programa con obras de Haendel y Rameau, bajo la dirección de Robert King, uno de los grandes directores británicos de su generación y de los más solicitados en la escena.

Fundada en 1980, la orquesta ha recibido multitud de premios internacionales y ha girado por los cinco continentes, habiendo actuado ya varias veces en Sevilla, y presentando durante más de tres décadas un amplio y variadísimo repertorio que abarca cinco siglos de historia musical.

The King’s Consort aborda las composiciones de la conocida como música acuática, de George Friedrich Haendel; la suite de «Les Boréades», del compositor francés Jean-Philippe Rameau, que representa la tierra; y la «Music for the Royal Fireworks» que compuso Haendel en 1749 tras la Guerra de Sucesión austríaca.

Antes de esta importante cita, la reconocida formación Nao d’amores ofrecerá este viernes el espectáculo «Triunfo del Amor, a partir de textos y música de Juan del Encina», que tras un cambio en su ubicación acogerá el Teatro Alameda a las 21 horas.

Nao d’amores aborda así la obra del gran autor dramático del Renacimiento español, Juan del Enzina (1468-1529), construyendo una propuesta escénica a partir de diversos textos dramáticos y músicas del considerado patriarca del teatro español.

Ambas propuestas pondrán punto final a la XXXV edición del FeMÀS, a falta del epílogo que pondrá, tras la Semana Santa los 3 y 4 de abril, la Orquesta Barroca de Sevilla, dirigida por Maxim Emelyanychev, con un programa de carácter fúnebre en memoria de Murillo, que coincide con la fecha del fallecimiento del pintor.

Dos obras maestras de Brahms

El protagonismo de Johannes Brahms (1833-1897) en la temporada de abono de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) vuelve a dejarse notar en el programa de este viernes a las 20.30 horas en el Teatro de la Maestranza, que propone dos obras maestras y de madurez del compositor alemán.

Bajo el título «Libre pero feliz» y con la dirección del director artístico y consejero delegado de la ROSS, John Axelrod, el programa presenta el «Concierto para violín y orquesta» (Op.77), que está considerado, junto al de Beethoven, una de las grandes partituras orquestales para este instrumento; y la «Tercera sinfonía», otra obra de madurez del compositor y, tal como señalan desde la orquesta, «la más alegre del catálogo brahmsiano».

Para el concierto de violín, que el compositor dedicó a su amigo y gran virtuoso Joseph Joaqchin, la ROSS contará como solista con Alexandra Conunova, una instrumentista modava que, curiosamente, ganó en 2012 el concurso del violinista contemporáneo a Brahms.

Un clásico de la literatura infantil

Basado en la clásica fábula infantil de los tres cerditos, este divertido espectáculo que llega este sábado al Teatro San José (Colegio Padres Blancos) narra la historia de los hermanos Rita, Gruñón y Dormilón.

Los tres cerditos viven tranquilos y felices en una pradera del bosque hasta que un día descubren que un lobo feroz los vigila muy de cerca... Para protegerse del temible lobo deciden construir una casa. ¿Conseguirán escapar de las garras del lobo feroz?. La función es este sábado a las 17 horas. Entradas: 10 euros, taquilla; 6,90 (31% de descuento) en oferplan.

Vaiana y mucho más

Disfruta de la emocionante historia de Vaiana con este musical en el que una valiente niña realizará un largo viaje a través del océano para conseguir devolver a Tefiti el corazón del mar.

En este original musical, Vaiana conocerá también en su viaje a míticos personajes de la factoría infantil: el Rey León, la Bella y la Bestia, Aladín, Elsa y Ana, Rapunzel, la Sirenita y un sinfín de personajes de los que aprenderá importantes valores como respetar y amar a los demás, no prejuzgar a nadie por su apariencia exterior. La cita, en el Teatro Quintero, mañana a las 12 y las 17.30 horas.

Texxcoco, rock en estado crudo

Texxcoco, la banda de moda de la escena rock independiente española, actúa este viernes en la Sala Fun Club, a partir de las 21.30 horas. Desde su fundación, a finales de 2015 en Las Palmas de Gran Canaria, la carrera de este cuarteto ha trazado un ascenso frenético.

Con un rock alternativo salpicado de todo tipo de influencias, de las que las más notables proceden del noise, el punk, el post-punk y el garage, presentan ahora «Disorder» (2018), su primer largo con la prestigiosa Subterfuge Records.

Rock en estado crudo a cargo de una banda que está presentando su nuevo álbum por España, con citas, tras Sevilla, en festivales como el Primavera Sound, Ebrovisión, Santander Music Festival o el Festival Gigante, entre otros muchos.