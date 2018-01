Sábado y domingo Symphonyc Rhapsody of Queen aterriza en Sevilla El exitoso espectáculo que rinde homenaje a la mítica banda liderada por Freddie Mercury, en FIBES este fin de semana

Fernando Rodríguez Murube

Sevilla 20/01/2018 12:40h Actualizado: 20/01/2018 12:42h

Tras seis giras consecutivas y arrasar en la gran mayoría teatros y auditorios españoles, Symphonic Rhapsody of Queen (el espectáculo que rinde homenaje a la banda de Freddie Mercury) aterriza en Sevilla con «Kind of Magic Tour», una renovada y espectacular producción —a cargo de Moon World— sobre los míticos músicos británicos que ya han disfrutado más de 350.000 personas en todo el país. El público hispalense tendrá la oportunidad de disfrutar de este exitoso show con dos citas consecutivas en FIBES. La primera, este sábado a partir de las 20.00 horas; y la segunda el domingo a las 19.00.

Se trata de uno de los espectáculos más importantes que se han llevado a cabo en torno a Queen. Grandes artistas y una música de calidad y con mucha fuerza forman la combinación perfecta en esta gran producción que funde la música clásica y el rock en estado puro de la mano de cuatro cantantes internacionales, una Rock Band de auténtico lujo y la One World Symphonic Orchestra. Cerca de 50 personas en gira, escenario a diferentes alturas, proyecciones, audiovisuales y una puesta en escena cuidada hasta el último detalle, son los ingredientes de una gira que un año más volverá a visitar prácticamente todo el país.

'We will rock you', 'Bohemian Rhapsody', 'The show must go on', 'Friends will be friends' o 'We are the champions', son sólo algunos de los grandes temas que Queen hizo sonar en los mejores escenarios del mundo. La productora Moon World vuelve a recuperar estas canciones convertidas en himnos mundiales del rock para ofrecer un nuevo espectáculo en el que rememora a la insustituible banda británica. Para ello, el plantel de artistas que ponen su voz a los grandes éxitos de Queen constituyen una garantía de calidad para esta nueva producción que, sin duda, superará las expectativas tanto de los fieles a la banda británica más exigentes, como del público en general.

El cantante y compositor Kenny Leckremo, ex-vocalista y miembro fundador de H.E.A.T. y que ha compartido escenario con Toto, Deep Purple, Whitesnake o Alice Cooper; Thomas Vikström, frontman de la banda sinfónica de metal Therion y parte del elenco de musicales y óperas como 'Adventures of Hoffman', 'Nostradamus' o 'Rock of Ages'; Pablo Perea, una de las voces más prestigiosas del país y líder de la mítica banda La Trampa; y la soprano internacional Graciela Armendariz, dirigida por los directores más prestigiosos en los mejores teatros de Europa. Todos ellos son una parte fundamental del éxito de este montaje.

Asimismo, en las filas de su rock band, se encuentran figuras como el baterista Trevor Murrell (George Michael, Joe Cocker, Simple Minds o Mike Oldfield) o el guitarristas Jamie Humphries, segundo guitarrista de Queen durante diferentes giras mundiales junto a Freddie Mercury, Bryan May y Roger Taylor. Las entradas se pueden adquirir en www.fibes.es