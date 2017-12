La danza española vuelve a la Grecia clásica El Ballet Nacional de España estrena «Electra», un ballet de Antonio Ruz basado en el mito heleno

Julio Bravo

Julio Bravo

@juliobravo1963 Seguir Madrid 09/12/2017 01:05h Actualizado: 09/12/2017 01:05h

El 13 de julio de 1984, el teatro de la Zarzuela acogió el estreno de una coreografía que, sin temor a exageraciones, marcaría un antes y un después en la historia de la danza española: «Medea», con guión de Miguel Narros, coreografía de José Granero y música de Manolo Sanlúcar. La huella de la que es una de las obras maestras de nuestro baile sigue viva, y la misma compañía que dio a luz esta obra, el Ballet Nacional de España, estrena mañana, y también en la Zarzuela, una obra inspirada en otro de los mitos clásicos: «Electra». Es el primer ballet de argumento y de noche completa que estrena la compañía bajo la dirección de Antonio Najarro, que ha apostado por un coreógrafo -Antonio Ruz- que, si bien ha estudiado danza española y la ha trabajado de manera tangencial, no la tiene como lenguaje habitual, ya que él practica la danza contemporánea. Pero ni Ruz ni la artista que ha colaborado con él en la creación de esta obra, Olga Pericet -que ha contribuido a reforzar el acento flamenco de la coreografía-, creen demasiado en las fronteras en la danza, y no hay más que echar un vistazo a sus trayectorias para comprobarlo.

Cuando Najarro le propuso a Ruz crear un ballet argumental, ambos coreógrafos se pusieron de acuerdo en buscar una figura femenina, y enseguida surgió Electra, un mito que abordaron autores como Sófocles, Esquilo y Eurípides. Este último ha sido el punto de partida para la coreografía de Ruz, que ha contado con un «traductor» de lujo. El dramaturgo Alberto Conejero, un profundo conocedor del mundo clásico, ha realizado el guión del ballet, que ha trasladado la acción de la tragedia a la España rural de la primera mitad del siglo XX -«sin especificar demasiado», puntualiza Ruz- La escenografía, de Paco Azorín, es abstracta, lo mismo que el vestuario, de Rosa García Andújar, que tiene reminiscencias de esa primera mitad de siglo». Completa el equipo Olga García, que firma la iluminación.

La música de «Electra» lleva la firma de Pablo Martín Caminero, Moisés P. Sánchez y Diego Losada -este último, guitarrista de la compañía, ha compuesto las partes flamencas-; en ella, asegura Martín Caminero, busca el equilibrio entre lo popular, que refleja esa España oscura que se narra en la coreografía, con la gravedad sinfónica de la tragedia. Estará interpretada por la Orquesta de la Comunidad de Madrid, bajo la batuta de Manuel Coves, y contará con la colaboración de una de las más hermosas voces del flamenco actual: la de Sandra Carrasco.

«Electra» - Jesús Robisco

Lo que decidió a Antonio Ruz por el mito de Electra frente a cualquier otro de los personajes femeninos de la antigüedad clásica es el misterio que supone el matricidio. «¿Qué hace que una mujer quiera matar a su propia madre? Es algo que me perturba y me asombra», dice Ruz. La obra, además, le conectó «con los grandes crímenes de la España profunda, como los de Puerto Hurraco. La historia tiene relación con la tierra, con el campo, en el que yo he pasado buena parte de mi vida y que conozco bien. Hay en Electra, además una belleza estética y un magnetismo que fascinan al creador, que tenía ganas de contar la historia a través de la danza». Es una obra marcada, dice Antonio Najarro, por la expresividad y la emoción, punto de partida de una coreografía que narra una historia actual porque, como argumenta Ruz, está hecha hoy, por artistas de hoy.

El personaje, dice el coreógrafo, «tiene muchos matices, muchos colores». Lo tiene, por tanto, su coreografía, que ha pretendido «eliminar las barreras del lenguaje». El suyo no es el que hablan habitualmente los bailarines del Ballet Nacional, de quienes destaca Ruz su «generosidad». «Para la compañía -añade Antonio Najarro, que por primera vez desde que dirige el Ballet Nacional se sube al escenario, para interpretar a Egisto- es un auténtico reto. Los bailarines se encuentran ahora en un momento artístico maravilloso, y por eso creí que era el momento de afrontar un ballet argumental. “Electra” es un desafío con el que pretendo que los bailarines y músicos amplíen y enriquezcan sus conocimientos».