Madrid en Danza: en busca del equilibrio La próxima semana empieza la trigésimo segunda edición del festival que dirige Aída Gómez

Julio Bravo

@juliobravo1963 Seguir Madrid 18/11/2017 00:57h Actualizado: 18/11/2017 00:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Repite Aída Gómez, casi como un mantra, la palabra «equilibrio» varias veces a lo largo de la conversación. Y es que ese es, junto con la calidad, el objetivo que persigue desde que se hiciera cargo de la dirección de Madrid en Danza. «Es para mí casi una obsesión; quiero que el festival esté abierto a todos los estilos, que dé voz a los artistas consagrados y a los que están empezando y a los que ya han dejado de ser promesas para convertirse en realidades», dice la bailarina madrileña.

Madrid en danza abre el martes próximo sus puertas con la intervención de la compañía del flamenco Daniel Doña, que presentará su espectáculo «Hábitat», «un cruce de lenguajes entre diferentes expresiones artísticas que respondan a los criterios de diversidad, singularidad y pluralidad», explica el propio coreográfico. Seis escenarios -teatros del Canal, teatro de La Abadía, Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte, en La Cabrera; Centro Cultural Paco Rabal, Real Coliseo de Carlos III, en San Lorenzo de El Escorial; y la Sala Cuarta Pared- acogen el festival, que se desarrollará hasta el 17 de diciembre, y que presentará veintiún espectáculos. Participan, además de Daniel Doña, Nova Galega de Danza, Titoyaya Dansa, 3e Étage -con solistas y bailarines del Ballet de la Ópera de París-, Mariano Bernal, CienfuegosDanza, el Ballet du Grand Théâtre de Genève, el Ballet Flamenco Antonio Canales, Sara Calero, Kor’sia, Atterballetto, Malucos Danza, la Compañía Patricia Guerrero, Losdedae, Isabel Bayón Compañía de Danza, dirigida por Israel Galván; la Compagnie Virginie Brunelle, Kirilov Miley-Akiyama y, por fin, bailarines del Bolshoi de Moscú; del Mariinsky y del Mikhailovsky de San Petersburgo; y de la Ópera de Novosibirsk, que protagonizarán la Gala Internacional de Madrid en Danza.

Cerrar el programa del festival ha sido, dice Aída Gómez, «como hacer punto de cruz; me ha costado mucho. Me satisface decir que cada vez me llama más gente que quiere estar en Madrid en danza». Y añade que el único requisito para formar parte del certamen es la calidad. «No quiero que el público se vaya engañado del teatro».

Aída Gómez

Aunque la presencia de artistas españoles de distintos estilos (aunque con un inevitable perfume flamenco en la programación) es la columna vertebral de Madrid en danza, destaca la presencia de dos veteranas y prestigiosas compañías europeas: el Ballet du Grand Théâtre de Genève y Atterballetto. La compañía suiza, que dirige Philippe Cohen, presenta «Tristan e Isolda», una coreografía de Joëlle Bouvier inspirada en la ópera de Richard Wagner. El conjunto italiano, por su parte, ofrecerá un programa doble: «Bliss», coreografía de Johan Inger sobre música de Keith Jarrett; y «Wolf», con coreografía y música de Hofesh Shechter.

Un nombre propio destaca por encima de los demás en esta edición de Madrid en danza: Antonio Canales. El artista sevillano repone en el festival sus dos coreografías más emblemáticas: «Torero» y «Bernarda». «Antonio es uno de los grandes artistas de la danza española de las últimas décadas -dice Aída Gómez-, no solo como bailarín, sino también como creador. Y creo que tengo el deber de mostrar a las nuevas generaciones lo que significa su trabajo, el antes y después que supuso Antonio en la danza española y en el flamenco».

Hay además en esta reposición una intención más allá del homenaje y del cariño; contribuir a la consolidación de un repertorio, uno de los grandes déficits de la danza en España. «Se busca siempre hacer nuevas creaciones, nuevos estrenos -cuenta la bailarina-. Pero toda obra necesita un tiempo para crecer y para perfilarse, y normalmente no se permite. Facilitar que esto suceda es una de mis obligaciones como directora del festival».