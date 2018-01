«Maruxa», chapapote en la Zarzuela Paco Azorín presenta una producción de la obra de Vives ambientada en la tragedia del «Urquiola»

Julio Bravo

El 28 de mayo de 1914 se estrenaba en el Teatro de la Zarzuela «Maruxa», una obra con libreto de Luis Pascual Frutos y música de Amadeo Vives que un año más tarde, y convertida en ópera, se estrenaría en el Teatro Real. El 12 de mayo de 1976, el buque petrolero «Urquiola» se hundía frente a las costas gallegas y provocaba una de las mayores catástrofes ecológicas sucedidas en nuestro país.

Estos dos hechos, sin aparente conexión entre sí, confluyen ahora en el propio escenario de la Zarzuela de la mano de Paco Azorín. «“Maruxa” –ha escrito el director escénico de la producción que estrena el coliseo madrileño– es un canto a Galicia, “Maruxa” es Galicia. Tierra de meigas, término que viene de magia. “Lugar más hermoso no hubo en la tierra”, dijo Rosalía. Desgraciadamente, tierra sobre cuyas costas la codicia ha vertido más de 300.000 toneladas de crudo en tragedias medioambientales varias, perfectamente evitables, por otra parte. Hoy, paisaje asolado por incendios, detrás de los cuales vuelve a estar la sombra de la especulación y el delito. La tragedia está servida».

La lucha de clases late tras una historia de aparente simplismo, que sus autores bautizaron como «égloga lírica en dos actos» y que, a pesar del éxito que tuvo en su día (se llegó a representar en Nueva York, y entre los artistas que la grabaron en disco figuran Montserrat Caballé y José Carreras), apenas se ha podido ver en los escenarios españoles. De hecho, el Teatro de la Zarzuela no la programaba desde 1971, hace casi medio siglo. Se conmemoraba entonces el centenario del nacimiento de Amadeo Vives.

«Se han conjurado varias cosas –dice el director musical de las funciones de la Zarzuela, José Miguel Pérez Sierra–. Por un lado, la dificultad vocal extrema –no me viene a la mente ninguna obra de género lírico español más compleja en este sentido–; también porque exige una orquesta de gran calidad –es bastante más compleja, por ejemplo, que “Doña Francisquita”–. Y un tercer motivo es la inconsistencia de su libreto; hay casi dos horas de música sin que ocurra absolutamente nada». Cree el director que estas tres cuestiones se han resuelto en la producción, que cuenta con dos repartos «a la altura de cualquier teatro de ópera del mundo», una orquesta «cada vez en mejor forma» y una lectura del libreto por parte de Paco Azorín, «que manteniendo la esencia le ha dado una vuelta de tuerca y ha creado algo mucho más interesante que el original».

Espera Pérez Sierra que éste sea el punto de partida para que esta obra con «una partitura maravillosa» se incluya en el repertorio más habitual. Esa partitura, intocable e intocada, ha buscado seguir el camino de la escena. «Hemos trabajado codo con codo, y prácticamente no hay nada que suceda en escena que no esté justificada musicalmente, y viceversa. Música y escena van a la par».

No duda Pérez Sierra al asegurar que «“Maruxa” es una gran ópera española de su tiempo, y aún más:es una gran ópera europea de su tiempo. Vives, siguiendo la estela de Puccini, utiliza el folclore como ambientación;hay una gaita, hay muñeiras, pero con una orquestación completamente centroeuropea, entre las tradiciones alemana y francesa. Es, por otra parte, una música absolutamente sincera y libre; a Vives no le preocupaba si era o no popular».

En el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Del 25 de enero al 11 de febrero.

Reparto internacional No es frecuente encontrar a cantantes extranjeros en los repartos de la Zarzuela. El hecho de que «Maruxa» sea una ópera sin diálogos ha facilitado que varios cantantes no españoles –hay una soprano rusa y otra búlgara– interpreten la obra. Maite Alberola y Susana Cordón se alternan en el papel titular de la zarzuela. Como Pablo, el pastor, están Rodrigo Esteves y Pablo Quiza. Las dos sopranos eslavas, Ekaterina Metlova y Svetla Krasteva, comparten el papel de Rosa, mientras que Carlos Fidalgo y Jorge Rodríguez-Norton hacen lo propio con Antonio. Rufo será Simón Orfila.