«Una vida americana»: regreso al pasado Víctor Sánchez Rodríguez dirige en el teatro Galileo la obra de Lucía Carballal

JULIO BRAVO

MADRID 27/01/2018 02:15h Actualizado: 27/01/2018 02:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lucía Carballal vivía de niña en el barrio de Tetuán, en Madrid. Su madre tenía una pareja estadounidense, una situación que ella califica de «peculiar y poco habitual en la época» (principios de los noventa). Y esta situación es la que le ha servido de base para escribir «Una vida americana», obra que, tras su estreno en Avilés hace unas semanas, se presenta ahora en el teatro Galileo bajo la dirección de Víctor Sánchez Rodríguez. César Camino, Esther Isla, Vicky Luengo y Cristina Marcos componen el reparto: son una familia del propio barrio de Tetuán que viaja hasta Minnesota para encontrar al hombre que abandonó a una mujer y a sus dos hijas. «No es una obra biográfica –explica la autora–;de mi experiencia solo he tomado el punto de partida».

«“Una vida americana” es un viaje hacia el pasado –cuenta Lucía Carballal–, para reencontrarse con lo que ha marcado de una u otra manera a todos los personajes. El viaje a América de los Clarkson es el viaje a una arcadia, al “qué nos pasó”, al instante en que dejamos de ser aquellos que queríamos ser. Un viaje hacia la herida desde la fantasía y el humor».

Herida familiar

Y la pregunta que la obra –y sus protagonistas– se hacen es si tiene sentido afrontar la herida familiar o es mejor olvidar. «Los personajes dividen sus posturas respecto a lo que tienen que hacer». La autora busca más la neutralidad –«la función creo que es una síntesis de las dos ideas»–, pero tiene clara su tesis:«Para poder asumir lo que uno es hay que afrontar el pasado; pero eso no supone quedarse atrás». Y es que «Una vida americana» no habla solamente de una familia:«Vivimos en un país medicalizado –sigue–, con una altísima cuota de abatimiento. No es fácil realizar nuestros sueños, ni sentir la plenitud de la que presumimos. La pregunta “¿qué me pasa?” se hace en soledad y en silencio, porque la tristeza es hoy en día el mayor de los tabúes. ¿Qué pasaría si nos hiciésemos esa pregunta juntos, si la hiciéramos en el teatro? Esta obra es un viaje hacia el origen. El origen de un pesar inexplicable. El pesar de una mujer, una familia y un país, España, que tiende a compararse y que a menudo se siente acomplejado y solo».

En esta España se vive actualmente una eclosión de autoras de teatro. Una situación que Lucía Carballal considera que es, o debería ser, natural. «Si existe un mayor número de autoras es solamente un acto de justicia frente a una realidad que se ha querido negar. Pero espero que pronto se deje de hablar de que somos mujeres dramaturgas, y solo de que somos profesionales».

Datos útiles «Una vida americana» Madrid. Teatro Galileo. Del 25 de enero al 4 de marzo. Miércoles a sábados, a las 20 horas. Domingos, a las 19 horas.